Pour la première de son nouveau technicien, la Chaux-de-Fonds a profité de la défaite surprise de Sierre, leader de Swiss League, pour s'en rapprocher. Le HCC s'est imposé 2-1 contre Olten.

La Chaux-de-Fonds profite du faux pas de Sierre (image d’archives). ats

Keystone-SDA ATS

Les premières du nouvel entraîneur Teppo Kivelä et de l'ancien attaquant ajoulot Sebastian Wännström n'ont pas été parfaites, mais La Chaux-de-Fonds a tout de même remporté les trois points. Les Abeilles sont venues à bout d'Olten en s'imposant 2-1 dans la patinoire des Mélèzes.

Pour sa part, Sierre a été surpris chez lui par Coire (1-3). Les Grisons avaient déjà fait lourdement chuter le HCC (7-1), vendredi dernier. Les Valaisans restent toutefois en tête du championnat, huit points devant les Abeilles.