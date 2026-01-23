  1. Clients Privés
Swiss League La Chaux-de-Fonds frappe juste et profite du faux pas de Sierre

ATS

23.1.2026 - 22:26

Pour la première de son nouveau technicien, la Chaux-de-Fonds a profité de la défaite surprise de Sierre, leader de Swiss League, pour s'en rapprocher. Le HCC s'est imposé 2-1 contre Olten.

La Chaux-de-Fonds profite du faux pas de Sierre (image d’archives).
La Chaux-de-Fonds profite du faux pas de Sierre (image d’archives).
ats

Keystone-SDA

23.01.2026, 22:26

Les premières du nouvel entraîneur Teppo Kivelä et de l'ancien attaquant ajoulot Sebastian Wännström n'ont pas été parfaites, mais La Chaux-de-Fonds a tout de même remporté les trois points. Les Abeilles sont venues à bout d'Olten en s'imposant 2-1 dans la patinoire des Mélèzes.

Pour sa part, Sierre a été surpris chez lui par Coire (1-3). Les Grisons avaient déjà fait lourdement chuter le HCC (7-1), vendredi dernier. Les Valaisans restent toutefois en tête du championnat, huit points devant les Abeilles.

Swiss League. Winterthour contraint de reporter deux matches

Swiss LeagueWinterthour contraint de reporter deux matches

