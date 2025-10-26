Seule équipe romande en lice dimanche en Swiss League, le HC La Chaux-de-Fonds s'est incliné 4-3 tab à Winterthour. Les Neuchâtelois ont raté une occasion de garder la 1re place à portée de fusil.

Le HC La Chaux-de-Fonds s'est incliné 4-3 tab à Winterthour. ats

Keystone-SDA ATS

Les Abeilles ne sont pas parvenues à se mettre à l'abri après l'ouverture du score en première période. Le HCC a vu Winterthour égaliser à un partout à la 48e. Les visiteurs ont dû arracher la prolongation à 18'' de la sirène après que la rencontre se soit emballée, puis les Zurichois ont eu le dernier mot aux tirs au but.

Après sa défaite au sommet face à La Chaux-de-Fonds vendredi, Thurgovie a marché sur Arosa à domicile en l'emportant 4-1, gardant ainsi le HCC à cinq longueurs. Les GCK Lions ont subi la défaite à domicile face à Viège 3-1, tandis que Bâle s'est pris les pieds dans le tapis à Coire 3-2. Dans la dernière rencontre de la journée, Olten a pris le dessus sur la lanterne rouge Bellinzone 5-0.