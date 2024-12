Les Abeilles ont perdu à Viège vendredi (3-2) et cèdent la première place à Bâle, facile vainqueur de Thurgovie (4-0).

La Chaux-de-Fonds n'est plus leader de Swiss League. KEYSTONE

ATS

C'est la deuxième défaite de rang pour les Chaux-de-Fonniers, déjà battus sur le même score mardi en Thurgovie. Ils avaient remporté leurs neuf précédentes parties.

En Haut-Valais, Sandro Forrer, Dario Burgener et Noah Fuss ont été les buteurs côté viégeois. L'égalisation à 1-1 de Stefan Rüegsegger et la réduction du score à 3-2 de Marc Aeschlimann (premier but de la saison) n'auront pas suffi aux hommes de Louis Matte.

Ces derniers cèdent donc pour un petit point leur fauteuil de leader à Bâle, qui a remporté le choc de la soirée contre Thurgovie. Ce succès porte la marque du Canadien Jakob Stukel, le meilleur compteur du championnat (40 points en 27 matches), qui a inscrit un doublé lors du troisième tiers-temps.

Dans les autres duels, Sierre s'est imposé sur la glace de la lanterne rouge Bellinzone (4-0), tout comme Olten à Winterthour (2-0) et Coire chez les GCK Lions (4-2).

