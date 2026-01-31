  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Swiss League La Chaux-de-Fonds revient à trois points de Sierre

ATS

31.1.2026 - 01:42

Le HC La Chaux-de-Fonds a remporté l'affiche de la soirée de Swiss League vendredi contre Thurgovie (2-1). Les Abeilles reviennent à trois points du leader Sierre, qu'elles affronteront dimanche en finale de la National Cup.

Le HC La Chaux-de-Fonds s’est imposé face à Thurgovie.
Le HC La Chaux-de-Fonds s’est imposé face à Thurgovie.
ats

Keystone-SDA

31.01.2026, 01:42

Le HCC a forcé la décision sur une réussite de Lucas Matewa, qui a inscrit son premier but de la saison, après 27 secondes dans le troisième tiers-temps. Auparavant, Livio Truog (40e) avait répondu à l'ouverture du score de Gilian Kohler (16e).

Ce succès permet aux Chaux-de-Fonniers de prendre 8 points d'avance sur leur adversaire du soir. Ils comptent trois points de retard sur Sierre, qui a de son côté pu se reposer à deux jours de la finale de la Coupe prévue dans la Métropole horlogère.

Dans les autres matches de la soirée, Viège a dominé Bellinzone 5-1 pour revenir à hauteur de Thurgovie au classement. Vainqueur 3-2 d'Olten, Bâle a 1 point de retard sur les Haut-Valaisans et 4 d'avance sur Coire, qui a facilement remporté le derby grison contre Arosa (5-1).

Les plus lus

«N'importe quelle autre mère aurait compris que c'était gênant»
La cagnotte de 113,5 millions est tombée à l’Euro Millions
Le rêve olympique de Lindsey Vonn s’est-il brisé en Valais ?
Springsteen chante son titre anti-ICE sur une scène de Minneapolis
L'actrice canadienne Catherine O'Hara est décédée
Possible violation des droits fondamentaux de Pretti