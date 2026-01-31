Le HC La Chaux-de-Fonds a remporté l'affiche de la soirée de Swiss League vendredi contre Thurgovie (2-1). Les Abeilles reviennent à trois points du leader Sierre, qu'elles affronteront dimanche en finale de la National Cup.

Le HC La Chaux-de-Fonds s’est imposé face à Thurgovie. ats

Keystone-SDA ATS

Le HCC a forcé la décision sur une réussite de Lucas Matewa, qui a inscrit son premier but de la saison, après 27 secondes dans le troisième tiers-temps. Auparavant, Livio Truog (40e) avait répondu à l'ouverture du score de Gilian Kohler (16e).

Ce succès permet aux Chaux-de-Fonniers de prendre 8 points d'avance sur leur adversaire du soir. Ils comptent trois points de retard sur Sierre, qui a de son côté pu se reposer à deux jours de la finale de la Coupe prévue dans la Métropole horlogère.

Dans les autres matches de la soirée, Viège a dominé Bellinzone 5-1 pour revenir à hauteur de Thurgovie au classement. Vainqueur 3-2 d'Olten, Bâle a 1 point de retard sur les Haut-Valaisans et 4 d'avance sur Coire, qui a facilement remporté le derby grison contre Arosa (5-1).