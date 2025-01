Le HC La Chaux-de-Fonds a remporté son premier match de l'année 2025 en dominant Viège jeudi (5-2). Les Abeilles sont deuxièmes de Swiss League, à six points du leader Bâle, qui a battu Thurgovie (3-2 ap).

La Chaux-de-Fonds s'impose devant Viège KEYSTONE

Keystone-SDA, ats ATS

Un doublé de Steven Owre et des buts de Steven Macquat, Loïc In-Albon et David Eugster ont donné la victoire aux hommes de Louis Matte. Adam Brodecki avait ouvert le score pour Viège et réduit la marque à 3-2 dans le tiers médian.

Bâle inarrêtable

De son côté, Bâle a signé une 14e (!) victoire de rang en s'imposant face à de tenaces Thurgoviens après prolongation. Le Canadien Jakob Stukel – le meilleur compteur de Swiss League – a inscrit son 26e but de l'exercice pour offrir la victoire aux Rhénans.

Dans les autres matches de la soirée, Olten a battu Winterthour (2-0), Coire a dominé les GCK Lions (6-3) et Sierre s'est incliné aux tirs au but face à lanterne rouge Bellinzone (5-4 tab).