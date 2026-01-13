  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Swiss League La Chaux-de-Fonds s'impose aux tirs au but face à Viège

ATS

13.1.2026 - 22:51

La Chaux-de-Fonds a arraché la victoire 3-2 aux tirs au but contre Viège à domicile mardi en Swiss League. Les Neuchâtelois reviennent à hauteur de Thurgovie, deuxième du classement, avec 74 points chacun.

La Chaux-de-Fonds a arraché la victoire 3-2 aux tirs au but contre Viège.
La Chaux-de-Fonds a arraché la victoire 3-2 aux tirs au but contre Viège.
ats

Keystone-SDA

13.01.2026, 22:51

Les Abeilles ont ouvert la marque après 35 secondes avec la réussite de Noah Böhler, mais Viège est parvenu à recoller au score avec la pause grâce à Sandro Forrer (17e). Jorden Gahler a ensuite donné l'avantage aux Valaisans à la 52e, avant que Joel Scheidegger ne réplique deux minutes plus tard pour égaliser.

Dans les autres rencontres de la soirée, la lanterne Arosa s'est imposé 4-3 face aux GCK Lions à domicile, tandis que Bâle a remporté une 8e rencontre d'affilée 1-0 face aux Bellinzona Snakes.

Les plus lus

Le «fils adoptif» des Moretti raconte la nuit de l’enfer
Le capitaine du navire «n'a rien fait» pour éviter l'accident
Crans-Montana : un juriste suisse pris à partie en direct à la télévision italienne
«Nous sommes tous en colère...» - Vive polémique sur les porteurs de la flamme !
Un adolescent de 13 ans emporté par une avalanche
Jessica Moretti mise aux bénéfices de mesures de substitution