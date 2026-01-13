La Chaux-de-Fonds a arraché la victoire 3-2 aux tirs au but contre Viège à domicile mardi en Swiss League. Les Neuchâtelois reviennent à hauteur de Thurgovie, deuxième du classement, avec 74 points chacun.

Keystone-SDA ATS

Les Abeilles ont ouvert la marque après 35 secondes avec la réussite de Noah Böhler, mais Viège est parvenu à recoller au score avec la pause grâce à Sandro Forrer (17e). Jorden Gahler a ensuite donné l'avantage aux Valaisans à la 52e, avant que Joel Scheidegger ne réplique deux minutes plus tard pour égaliser.

Dans les autres rencontres de la soirée, la lanterne Arosa s'est imposé 4-3 face aux GCK Lions à domicile, tandis que Bâle a remporté une 8e rencontre d'affilée 1-0 face aux Bellinzona Snakes.