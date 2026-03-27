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Swiss League La Chaux-de-Fonds sort Viège et file en finale

ATS

27.3.2026 - 22:58

Ce sera La Chaux-de-Fonds qui aura le privilège d'affronter Sierre en finale de Swiss League dès dimanche. Les Neuchâtelois ont battu Viège 3-2 ap vendredi soir lors du 7e acte en Valais.

La Chaux-de-Fonds se hisse en finale contre Sierre (archive).
La Chaux-de-Fonds se hisse en finale contre Sierre (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.03.2026, 22:58

Toms Andersons est le héros des Abeilles. A la 77e, le Letton a profité d'une belle passe de Molin et d'un mauvais placement de la défense valaisanne pour envoyer le HCC en finale.

Et on peut dire que les hommes de Teppo Kivelä se sont bien battus. Ils ont ouvert le score à la 7e grâce à Rüegsegger. Sauf que les Haut-Valaisans ont répliqué à la 13e par Brüschweiler.

Les joueurs de Gianinazzi ont ensuite pris l'avantage à la 45e sur un but en power-play d'Eigenmann, mais à la 55e c'est Huguenin qui a pu niveler la marque et faire en sorte que ce septième match se joue en prolongation. Et dans ce temps supplémentaire, c'est La Chaux-de-Fonds qui a eu le dernier mot et qui se rendra à nouveau en Valais dimanche pour y affronter le Sierre de Chris McSorley en finale.

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