Jeudi, la Suisse affronte la Suède à Kloten avant de partir à Brno pour jouer deux matches contre la Finlande et la Tchéquie. L'occasion pour Andres Ambühl de porter une dernière fois le maillot national en Suisse.

Andres Ambühl va disputer jeudi son 341e match international. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Après des matches face à des nations moins huppées, la Suisse retrouve ses adversaires habituels que sont la Suède, la Finlande et la Tchéquie avec le dernier tournoi de l'Euro Hockey Tour à Brno. De quoi monter en puissance avec trois parties de haut niveau.

Mais à Kloten, de nombreux regards (tous?) seront tournés vers Andres Ambühl. L'emblématique capitaine davosien a clos sa carrière en club lors de la défaite en demi-finales des play-off face à Zurich, mais il a reçu son ordre de marche de la part de Patrick Fischer et – comme toujours – a choisi de l'honorer. Et autant le dire tout de suite, le Zougois n'a pas fait ça pour la beauté du geste ou pour permettre à «Buehli» de recevoir une nouvelle standing ovation. «L'accent doit toujours être mis sur l'équipe, explique Fischer. Nous n'allons pas juste emmener quelqu'un en pensant qu'il ne nous apportera rien.»

Sa femme et ses filles dans les tribunes

Presque personne ne doute cependant qu'Ambühl sera encore une fois de la partie et qu'il terminera sa formidable carrière sur un 20e (!) Championnat du monde. A noter qu'il aurait pu en disputer deux de plus, mais il a été blessé en 2018 et le covid l'a privé du Mondial en Suisse en 2020. «Nous connaissons ses capacités, c'est un joueur incroyablement polyvalent, précise le sélectionneur. C'est un phénomène, dès le début et à chaque entraînement, il est devant.»

Le Grison n'est lui pas bouleversé par les accolades et le remue-ménage autour de sa personne avant ce match contre la Suède. «Pour l'instant, j'ai plutôt l'impression que c'est un match normal, a-t-il dit après l'entraînement. Il s'agit simplement de faire un bon match. Et oui, peut-être que certaines personnes viendront aussi pour moi.» Comme par exemple sa famille, avec ses filles de trois et cinq ans, et bien sûr quelques amis. Mais pour le vétéran de 41 ans, c'est une préparation en vue du Championnat du monde.

Après avoir connu un début de saison plus compliqué, Ambühl s'est ressaisi. Auteur de 14 points (2 buts) en 50 matches de saison régulière, il a inscrit 5 points (4 buts) en 10 parties de play-off et fut le meilleur joueur suisse du HCD.

«Un match comme les autres»

Vingt Championnats du monde, le chiffre paraît complètement dingue. Mais comme avec ses 141 rencontres dans un Mondial, Ambühl détient déjà largement le record, ce possible 20e évènement ne l'émeut pas plus que ça. «Mais cela signifierait beaucoup pour moi de pouvoir simplement rejouer un championnat du monde, déclare le double médaillé d'argent (2013 et 2024). Ce n'est jamais évident et c'est la chose la plus cool que l'on puisse encore vivre après un championnat avec son club.»

Mais pour l'heure, c'est encore «business as usual» pour l'incroyable Davosien. Une préparation pour le Championnat du monde, très probablement le jouer et mettre ensuite un terme à sa saison. «La prise de conscience que tout sera terminé n'interviendra probablement que plus tard, pense-t-il. Lorsque l'on n'a plus d'entraînement d'été ou que l'on n'a rien fait pendant quelques semaines.» Le hockey lui manquera certainement, mais il se réjouit de passer plus de temps avec sa famille. Logique donc que celle-ci soit présente jeudi pour «un match comme les autres».

Mais personne n'est dupe, ce ne sera pas tout à fait le cas.