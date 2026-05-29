Le Championnat du monde 2030 se déroulera comme prévu en Finlande et en Lettonie. La fédération internationale (IIHF) a formellement approuvé la candidature conjointe de ces deux pays.

La Finlande sera l’un des deux pays organisateurs du Mondial en 2030. KEYSTONE

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La Finlande et la Lettonie avaient déjà accueilli ensemble l'édition 2023. L'IIHF a également confirmé les villes hôtes, à savoir Helsinki en Finlande et Riga en Lettonie. Le tournoi se tiendra du 17 mai au 2 juin 2030.

Les prochaines éditions se dérouleront en 2027 en Allemagne (Düsseldorf et Mannheim), en 2028 en France (Paris et Lyon) et en 2029 en Slovaquie (Bratislava et Košice).