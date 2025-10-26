  1. Clients Privés
NHL La folle série des New Jersey Devils se poursuit

ATS

26.10.2025 - 21:00

Les Devils se sont imposé face à Colorado Avalanche ce dimanche (4-3 ap). Menée par ses trois Suisses Timo Meier, Nico Hischier et Jonas Siegenthaler, la franchise a fêté un 8e succès de rang en NHL.

Keystone-SDA

26.10.2025, 21:00

26.10.2025, 22:41

Depuis leur défaite en ouverture face aux Carolina Hurricanes, les Devils ont tout raflé. Mais c'est la première fois de cette série de victoires qu'ils doivent aller au-delà du temps réglementaire pour s'imposer.

Meier a servi Gritsyuk pour l'ouverture du score à la 10e, signant son 5e assist de la saison. Les Devils ont vu ensuite Colorado revenir à 2-2 au terme du premier tiers. Connor Brown a remis New Jersey sur de bons rails, avant que Nelson Brock n'arrache la prolongation pour l'Avalanche à six minutes du terme.

Et dans l'"overtime», c'est Jack Hughes, déjà auteur du 2-0, qui a permis aux Devils d'améliorer un peu plus leur folle série. Avec Simon Nemec, auteur de trois passes décisives, Jack Hughes a été l'un des grands artisans de ce 8e succès. A noter que Hischier et Siegenthaler ont tous les deux joué, sans toutefois marquer de points.

