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Mondial de hockey La Hongrie va essayer de ne pas couler contre la Suisse

ATS

22.5.2026 - 15:00

Toujours invaincue au Championnat du monde à Zurich, l'équipe de Suisse affronte samedi (16h20) la Hongrie. L'an dernier, la sélection nationale s'était imposée 10-0 à Herning.

Les Hongrois peuvent-ils créer la surprise contre la Suisse ?
Les Hongrois peuvent-ils créer la surprise contre la Suisse ?
KEYSTONE

Keystone-SDA

22.05.2026, 15:00

Après le 9-0 contre l'Autriche et deux succès 6-1 à Bienne en préparation, sans l'équipe définitive, difficile d'imaginer une autre issue qu'une victoire suisse sans appel.

Mondial de hockey. La Suisse fait vivre un calvaire à l'Autriche, Genoni entre dans l'histoire

Mondial de hockeyLa Suisse fait vivre un calvaire à l'Autriche, Genoni entre dans l'histoire

En ayant dominé les Britanniques 5-0, les Hongrois ont certainement fait le plus dur en ce qui concerne leur maintien. Tout le reste n'est que «garniture». Et ce n'est de toute manière pas contre la Suisse que les Magyars doivent espérer arracher des points.

Les Hongrois comptent dans leur sélection trois attaquants évoluant en première division finlandaise: Gallo, Horvath et Sebok. Vilmos Gallo est clairement la «star» de l'équipe puisqu'il a inscrit 38 points (13 buts) en 58 matches avec KooKoo. Puis 12 en 18 rencontres de play-off. Mais la Hongrie commence à produire de bons jeunes comme Bence Horvath, 22 ans, ou encore Doman Kristof Szongoth, 18 ans en juin et potentiellement drafté cet été en NHL. Il pourrait devenir le cinquième Hongrois repêché, le premier depuis 2002.

Suffisant pour gêner la Suisse? Certainement que non. Mais un petit rappel pour démontrer l'évolution positive du hockey hongrois.

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