Le HC Bâle n'évoluera pas en National League lors de la saison 2026/27. La commission des licences de la ligue a rejeté la demande du club rhénan en ce sens.

La commission des licences de la Ligue nationale a rejeté la demande de promotion du EHC Bâle pour la saison à venir. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Comme le club de la Swiss League l'a fait savoir, la base économique pour une promotion fait actuellement défaut. Le HC Bâle accepte la décision et souligne qu'il travaille à «être dans une meilleure position lors d'une prochaine demande».

Le HC Bâle a évolué pour la dernière fois en National League en 2008, échouant alors en barrage contre le HC Bienne. La faillite et le redémarrage au niveau amateur ont suivi en 2014. En 2022, le club bâlois a réussi à remonter en Swiss League, où il occupe actuellement la 7e place.