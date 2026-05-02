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Hockey sur glace «La maladie est incurable» - Ralph Krueger révèle le mal dont il souffre

ATS

2.5.2026 - 11:31

L'ancien sélectionneur de l'équipe de Suisse Ralph Krueger a révélé publiquement qu'il était atteint de la maladie de Parkinson. Il souffre d'une forme incurable.

Ralph Krueger est atteint de la maladie de Parkinson.
Ralph Krueger est atteint de la maladie de Parkinson.
imago images/ZUMA Wire

Keystone-SDA

02.05.2026, 11:31

02.05.2026, 11:38

Dans une interview accordée à CH Media, Ralph Kruger évoque pour la première fois publiquement le mal dont il souffre. Il a appris à l'automne 2024 qu'il était atteint de la maladie de Parkinson, révèle le Canado-Allemand de 66 ans, également titulaire d'un passeport suisse.

«La maladie est incurable. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis encore davantage retiré de la vie publique», explique Ralph Kruger, qui a dirigé avec succès l'équipe nationale de 1997 à 2010. «C’est la première fois que j’en parle. C’est un grand pas pour moi», poursuit-il, soulignant qu'il n’est pas possible de faire des prévisions précises sur l’évolution de la maladie, mais que les symptômes peuvent être atténués, par exemple grâce au sport.

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Turbulences

Peu à peu, grâce à «un très bon accompagnement et à ma famille, j’ai appris à accepter que cette maladie fasse désormais partie de moi», affirme encore l'ancien coach de NHL (Edmonton, Buffalo) et ex-président du FC Southampton.

Ralph Krueger est resté très attaché au hockey sur glace. Il a ainsi des billets pour tous les matchs de l’équipe de Suisse lors du prochain Championnat du monde à domicile à Zurich. Rien ne l’a autant marqué que son activité d’entraîneur national, constate-t-il.

«Cette période est en quelque sorte le cœur de ma vie professionnelle», précise-t-il. «J’ai eu la chance (...) d’accompagner toute une génération de joueurs dans leur ascension, et le hockey sur glace suisse a alors entamé un développement fulgurant», explique encore Krueger, qui estime que l’équipe actuelle est capable de réussir son tournoi malgré les turbulences liées au licenciement de l’entraîneur Patrick Fischer.

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