Après avoir affronté les quatre meilleures équipes de son groupe au Mondial à Herning, la Suisse défie la Norvège vendredi (20h20). Tout autre résultat qu'une victoire en 60 minutes serait un échec.

La Suisse va désormais affronter les équipes les plus «abordables» de son groupe. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Battus par les Kazakhes d'entrée de jeu (2-1), les Norvégiens ont choisi la voie la plus difficile. Surtout qu'ils se sont ensuite inclinés devant la Tchéquie (2-1), l'Allemagne (5-2) et les Etats-Unis (6-5 après prolongation). Après la Suisse, ils devront encore se frotter au Danemark et à la Hongrie pour très probablement sauver leur peau en première division.

Les joueurs de Patrick Fischer doivent garder à l'esprit que les Scandinaves ont perdu de peu contre les Tchèques et les Américains. Mais sous la direction du Zougois, il faut remonter à 2016 et son premier Mondial à Moscou pour trouver trace d'une défaite face aux Vikings (4-3 après prolongation). Depuis les Helvètes ont croisé à quatre reprises la route des Norvégiens au Championnat du monde. Le bilan ? Quatre victoires avec à chaque fois trois buts d'écart.

Défenseur de 19 ans drafté au premier tour par Anaheim en 2024 (23e), Stian Solberg y est allé de son triplé face aux Américains alors qu'il est plutôt annoncé comme un joueur à caractère défensif. La Norvège possède également en Michael Brandsegg-Nygård un attaquant de 19 ans repêché par Detroit l'an dernier en 15e position.

Mais hormis ces quelques joueurs prometteurs, la majorité de l'effectif évolue entre le championnat de Norvège et la deuxième division suédoise. A la Suisse donc de poursuivre son excellent parcours après ses trois succès consécutifs, afin d'obtenir la meilleure place possible dans son groupe.