Les joueurs suisses brisent le silence sur l’affaire Patrick Fischer

Une semaine après le licenciement de Patrick Fischer, les joueurs de l’équipe de Suisse de hockey sur glace se sont exprimés pour la première fois face à la presse à Bienne. Le départ inattendu du technicien zougois n’a laissé personne de marbre au sein de la formation.

Grégory Hofmann : «Ce n'est pas un moment facile pour la Suisse» L'équipe suisse de hockey sur glace continue sa préparation en vue du Mondial à domicile dans quelques semaines, et malgré les turbulences suite au licenciement de Patrick Fischer, la bonne ambiance reste de mise dans le groupe. 22.04.2026

Nicolas Larchevêque Nicolas Larchevêque

L’annonce a provoqué un séisme mercredi dernier. Patrick Fischer a été viré de son poste de sélectionneur à un mois du championnat du monde en Suisse, coupable de s’être rendu aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 avec un faux certificat Covid. «C’est clair que ça n’a pas été la semaine la plus facile, ni un moment facile pour l’équipe nationale, mais on a une bonne ambiance dans le groupe», a reconnu Grégory Hofmann au micro de blue Sport mercredi à Bienne, où l’équipe effectue sa préparation cette semaine.

«Nous nous réjouissions tous de ce rassemblement. Puis est tombée cette énorme bombe qui nous a tous touchés et sur laquelle nous n’avions aucune influence», a pour sa part déclaré Gaëtan Haas auprès de nos collègues alémaniques. Avant d’ajouter : «Personnellement, je suis un peu déçu par certains médias. J’ai perdu un peu confiance.»

Pour Leonardo Genoni également, le licenciement de Fischer a été une grande surprise. «Mais la décision est prise, nous devons l'accepter et aller de l'avant», a affirmé le gardien de 38 ans. «Cela fait déjà quelques jours, je pense donc que les émotions se sont peu à peu apaisées.»

Même son de cloche chez Sven Andrighetto. «Ce n’est pas quelque chose de courant. Cela nous a pris par surprise, et nous aussi, nous ressentons tout ce remue-ménage», a avoué l’attaquant des ZSC Lions, reconnaissant que la situation avait provoqué «beaucoup de discussions» au sein du vestiaire. «Dans une équipe qui compte de nombreuses personnalités et de nombreux joueurs, les avis divergent, c’est normal. Tout le monde n’est pas du même avis. Toutes les opinions sont traitées avec respect. Et au final, ce sont des décisions sur lesquelles nous n’avons aucune influence.»

«Fischer est un entraîneur formidable»

Les joueurs ont révélé que Patrick Fischer avait fait ses adieux à tout le monde en Slovaquie, où la Suisse a passé sa première semaine de préparation. «Il y a eu un échange et nous avons vu sa réaction de nos propres yeux. C’est lui qui nous a annoncé la nouvelle», a raconté Genoni.

Malgré les circonstances de son renvoi, l’ancien sélectionneur, qui était en poste depuis fin 2015, a reçu de nombreux éloges à son égard. «C’est un entraîneur formidable qui a énormément apporté au hockey sur glace suisse. Pour moi aussi, personnellement. Il m’a accordé sa confiance, je ne l’oublierai jamais», a expliqué le portier de l’EV Zoug.

«Fischer avait un rôle de leader important comme entraîneur. Il nous a inculqué une volonté de gagner, de faire la différence, de se battre le plus possible contre les grandes nations, de faire des résultats dans les tournois et aussi l’envie de venir en équipe nationale. Pour tous les joueurs, c’est une grosse responsabilité. Je crois qu’il a apporté cela au cours des dix années durant lesquelles il a été là», a estimé Hofmann.

«Créer une fête pour le hockey suisse» au Mondial

Désormais, tous les regards sont tournés en direction de la double confrontation face à la Hongrie qui attend la Suisse jeudi et vendredi. «Notre focus est sur les matches importants à jouer à Bienne et de se préparer au mieux pour les affronter», a avancé Hofmann, qui trépigne d'impatience de disputer le Mondial à domicile fin mai.

«Un championnat du monde à la maison, de pouvoir jouer devant nos fans tous les soirs, c’est ce qui le rend spécial. On a la possibilité de créer une fête pour le hockey suisse, et c’est avec cette idée qu’on va le préparer.»