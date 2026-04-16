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NHL Dallas et Lian Bichsel en pleine bourre avant les play-off

ATS

16.4.2026 - 08:29

Dallas et Lian Bichsel abordent les play-off de la NHL avec confiance. Les Stars ont conclu la saison régulière avec une cinquième victoire consécutive contre Buffalo mercredi (4-3 tab).

Keystone-SDA

16.04.2026, 08:29

16.04.2026, 08:44

Dans ce duel opposant les deuxièmes des conférences Est et Ouest, ce sont les Stars qui ont eu le dernier mot. Les Texans ont fait la différence lors de la séance de tirs au but, sur une réussite de Wyatt Johnston. Lian Bichsel n'a inscrit aucun point en un peu plus de 20 minutes de temps de glace.

Le défenseur soleurois était le seul Suisse aligné dans la nuit de mercredi à jeudi. Janis Moser était surnuméraire lors de la défaite 4-2 du Lightning de Tampa Bay contre les Rangers de New York, tout comme Philipp Kurashev lors de la défaite 5-2 des Sharks de San José contre les Blackhawks de Chicago.

Akira Schmid est quant à lui sur la touche à Las Vegas. Le gardien bernois n'a pas été retenu pour la septième fois consécutive dans l'effectif des Golden Knights qui ont remporté la Division Pacifique grâce à leur victoire 4-1 contre Seattle.

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