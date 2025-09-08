En décembre dernier, Marco Bayer a réalisé le rêve de sa vie en étant promu entraîneur en chef des Zurich Lions. Le natif de Dübendorf a vu ce rêve se matérialiser très rapidement avec un sacre en Champions League suivi d'un titre de champion de Suisse. La saison de la confirmation s'annonce forcément difficile.

Marco Bayer a dû attendre longtemps avant d'endosser ce costume. Le Zurichois de 53 ans avait déjà ce poste en tête lorsqu'il a mis un terme à sa carrière de joueur à Langnau en 2009. Mais il a pris des chemins détournés, enchaînant les rôles les plus divers – entraîneur de juniors, coach vidéo, assistant, directeur sportif ou manager – en club comme à la fédération suisse.

L'occasion s'est enfin présentée en décembre 2024, finalement plus rapidement que prévu, après la démission de Marc Crawford pour cause de maladie. Marco Bayer a repris le poste d'entraîneur en chef du «Z» pratiquement du jour au lendemain. Au lieu de développer de jeunes talents au sein de l'équipe-ferme des GCK Lions, il devait soudain gagner des titres avec un alignement de stars.

Rendement maximal, et pression maximale

Les quatre premiers mois dans son «job de rêve» ont été pour le moins intenses. A peine le triomphe en Champions League de hockey était-il acquis en février que les play-off démarraient pratiquement sans transition. Les projecteurs sont restés sans cesse braqués sur son équipe, la pression était énorme.

Mais les Lions ont tenu bon et ont réussi à défendre leur titre national. «Ce n'est qu'avec un peu de recul que j'ai réalisé ce que nous avions accompli. C'était une saison incroyable», explique Marco Bayer dans un entretien accordé à Keystone-ATS quelques jours avant le début de la saison de National League.

Durant l'été, il a enfin trouvé le temps de décompresser. En se ressourçant en famille ou en rechargeant les batteries en jouant au golf, son grand hobby. «J'aimerais jouer encore plus souvent, mais mon travail ne me le permet pas. J'aime le challenge et je peux partager cela avec ma femme», glisse-t-il.

Décompresser était pour le moins primordial, car le prochain défi qui l'attend est immense: vivre sa première saison complète en tant que «headcoach» des Zurich Lions en National League, avec pour mission de confirmer les succès obtenus durant l'exercice 2024/25.

Pas de place pour l'immobilisme

En tant que champions de Suisse et «rois d'Europe», les Zurich Lions sont plus que jamais les chassés. Marco Bayer assure ne pas ressentir plus de pression pour autant: «En tant que Zurich Lions, nous sommes toujours les chassés. Zurich est toujours le club que l'on veut battre».

Marco Bayer sait ce que cela fait d'être le champion en titre. En tant que défenseur, il a été sacré deux fois avec Kloten dans les années 90. En 2016, il a remporté le titre en tant qu'entraîneur-assistant avec Berne. Mais il assume désormais la responsabilité principale. Il sait à quel point la frontière entre le changement et la continuité est mince.

«Il est toujours difficile de changer des choses en cas de succès. Trop n'est pas bon, trop peu non plus», nuance-t-il. L'équipe est restée à 95 % la même, des adaptations ponctuelles ont été apportées – au niveau du personnel et du système. «Nous avons intégré quelques nouveaux éléments, aussi pour que les joueurs n'aient pas l'impression de continuer simplement sur la même lancée. Il faut continuer à évoluer, l'immobilisme est synonyme de régression.»

Changement dans le staff

Quelle est la part de Marc Crawford dans cette équipe? Le fait est que l'ossature est pratiquement inchangée. Seuls quelques joueurs sont partis, entre autres Juho Lammikko et Vinzenz Rohrer pour l'Amérique du Nord. Les nouveaux venus sont Thierry Bader (de Berne) ainsi que les étrangers Pontus Aberg et Andy Andreoff, ce dernier étant absent jusqu'à la fin de l'année pour cause de blessure.

Un changement a également eu lieu dans le staff: le Suédois Andreas Lilja remplace au poste d'assistant le compagnon de longue date de Crawford, Rob Cookson, parti pour Lausanne, l'adversaire malheureux des deux dernières finales de play-off. Lilja apporte une riche expérience, avec notamment 646 matches de NHL en tant que joueur (et à la clé une Coupe Stanley en 2008 avec Detroit). Il a récemment assisté l'équipe nationale du Danemark, qui a fait sensation lors du Mondial 2025 à domicile en atteignant le dernier carré.

A Zurich, Andreas Lilja assume en premier lieu la responsabilité de la défense et du «boxplay». Le Suédois «est ouvert, communicatif et apporte un nouveau point de vue», explique Marco Bayer. Le directeur sportif du «Z», Sven Leuenberger, espère pour sa part que «nos jeunes joueurs feront un pas en avant avec lui.»

Titres, talents, affaires courantes

Le fait que les Zurich Lions ne visent pas seulement les résultats, mais aussi la promotion de la relève, est une préoccupation et en même temps un exercice d'équilibre. «Zurich veut gagner, Zurich doit gagner, mais ponctuellement, nous voulons intégrer de jeunes joueurs et leur donner une chance», explique Marco Bayer, qui a en tête «deux ou trois talents à intégrer pas à pas» au sein de l'équipe.

Et puis, il y a le fameux «blues du champion». Existe-t-il vraiment ? «Plus on en parle, plus c'est difficile», concède-t-il. «Mais ce que nous avons réalisé, c'est de l'histoire ancienne. Ce qui compte maintenant, ce sont les affaires courantes». La faim d'en avoir plus est palpable: «Nous ne pouvons rien acheter avec ce que nous avons réalisé. Nous avons gagné des titres, mais nous voulons surtout montrer que nous pouvons encore le faire.»

