  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Nous ne pouvons rien acheter» La saison de la confirmation pour Marco Bayer avec les Zurich Lions

par Dominik Moser

8.9.2025 - 11:16

En décembre dernier, Marco Bayer a réalisé le rêve de sa vie en étant promu entraîneur en chef des Zurich Lions. Le natif de Dübendorf a vu ce rêve se matérialiser très rapidement avec un sacre en Champions League suivi d'un titre de champion de Suisse. La saison de la confirmation s'annonce forcément difficile.

En décembre dernier, Marco Bayer a réalisé le rêve de sa vie en étant promu entraîneur en chef des Zurich Lions.
En décembre dernier, Marco Bayer a réalisé le rêve de sa vie en étant promu entraîneur en chef des Zurich Lions.
KEYSTONE

Keystone-SDA, par Dominik Moser

08.09.2025, 11:16

Marco Bayer a dû attendre longtemps avant d'endosser ce costume. Le Zurichois de 53 ans avait déjà ce poste en tête lorsqu'il a mis un terme à sa carrière de joueur à Langnau en 2009. Mais il a pris des chemins détournés, enchaînant les rôles les plus divers – entraîneur de juniors, coach vidéo, assistant, directeur sportif ou manager – en club comme à la fédération suisse.

L'occasion s'est enfin présentée en décembre 2024, finalement plus rapidement que prévu, après la démission de Marc Crawford pour cause de maladie. Marco Bayer a repris le poste d'entraîneur en chef du «Z» pratiquement du jour au lendemain. Au lieu de développer de jeunes talents au sein de l'équipe-ferme des GCK Lions, il devait soudain gagner des titres avec un alignement de stars.

National League. Marco Bayer prolonge jusqu'en 2027 avec le «Z»

National LeagueMarco Bayer prolonge jusqu'en 2027 avec le «Z»

Rendement maximal, et pression maximale

Les quatre premiers mois dans son «job de rêve» ont été pour le moins intenses. A peine le triomphe en Champions League de hockey était-il acquis en février que les play-off démarraient pratiquement sans transition. Les projecteurs sont restés sans cesse braqués sur son équipe, la pression était énorme.

Mais les Lions ont tenu bon et ont réussi à défendre leur titre national. «Ce n'est qu'avec un peu de recul que j'ai réalisé ce que nous avions accompli. C'était une saison incroyable», explique Marco Bayer dans un entretien accordé à Keystone-ATS quelques jours avant le début de la saison de National League.

Les ZSC Lions sacrés champions. «Nous avons traversé une phase énormément difficile»

Les ZSC Lions sacrés champions«Nous avons traversé une phase énormément difficile»

Durant l'été, il a enfin trouvé le temps de décompresser. En se ressourçant en famille ou en rechargeant les batteries en jouant au golf, son grand hobby. «J'aimerais jouer encore plus souvent, mais mon travail ne me le permet pas. J'aime le challenge et je peux partager cela avec ma femme», glisse-t-il.

Décompresser était pour le moins primordial, car le prochain défi qui l'attend est immense: vivre sa première saison complète en tant que «headcoach» des Zurich Lions en National League, avec pour mission de confirmer les succès obtenus durant l'exercice 2024/25.

Pas de place pour l'immobilisme

En tant que champions de Suisse et «rois d'Europe», les Zurich Lions sont plus que jamais les chassés. Marco Bayer assure ne pas ressentir plus de pression pour autant: «En tant que Zurich Lions, nous sommes toujours les chassés. Zurich est toujours le club que l'on veut battre».

National League. C'est reparti pour une intense chasse aux Lions !

National LeagueC'est reparti pour une intense chasse aux Lions !

Marco Bayer sait ce que cela fait d'être le champion en titre. En tant que défenseur, il a été sacré deux fois avec Kloten dans les années 90. En 2016, il a remporté le titre en tant qu'entraîneur-assistant avec Berne. Mais il assume désormais la responsabilité principale. Il sait à quel point la frontière entre le changement et la continuité est mince.

«Il est toujours difficile de changer des choses en cas de succès. Trop n'est pas bon, trop peu non plus», nuance-t-il. L'équipe est restée à 95 % la même, des adaptations ponctuelles ont été apportées – au niveau du personnel et du système. «Nous avons intégré quelques nouveaux éléments, aussi pour que les joueurs n'aient pas l'impression de continuer simplement sur la même lancée. Il faut continuer à évoluer, l'immobilisme est synonyme de régression.»

Changement dans le staff

Quelle est la part de Marc Crawford dans cette équipe? Le fait est que l'ossature est pratiquement inchangée. Seuls quelques joueurs sont partis, entre autres Juho Lammikko et Vinzenz Rohrer pour l'Amérique du Nord. Les nouveaux venus sont Thierry Bader (de Berne) ainsi que les étrangers Pontus Aberg et Andy Andreoff, ce dernier étant absent jusqu'à la fin de l'année pour cause de blessure.

Un changement a également eu lieu dans le staff: le Suédois Andreas Lilja remplace au poste d'assistant le compagnon de longue date de Crawford, Rob Cookson, parti pour Lausanne, l'adversaire malheureux des deux dernières finales de play-off. Lilja apporte une riche expérience, avec notamment 646 matches de NHL en tant que joueur (et à la clé une Coupe Stanley en 2008 avec Detroit). Il a récemment assisté l'équipe nationale du Danemark, qui a fait sensation lors du Mondial 2025 à domicile en atteignant le dernier carré.

National League. Le Lausanne HC attire l’un des entraîneur-assistants de Zurich

National LeagueLe Lausanne HC attire l’un des entraîneur-assistants de Zurich

A Zurich, Andreas Lilja assume en premier lieu la responsabilité de la défense et du «boxplay». Le Suédois «est ouvert, communicatif et apporte un nouveau point de vue», explique Marco Bayer. Le directeur sportif du «Z», Sven Leuenberger, espère pour sa part que «nos jeunes joueurs feront un pas en avant avec lui.»

Titres, talents, affaires courantes

Le fait que les Zurich Lions ne visent pas seulement les résultats, mais aussi la promotion de la relève, est une préoccupation et en même temps un exercice d'équilibre. «Zurich veut gagner, Zurich doit gagner, mais ponctuellement, nous voulons intégrer de jeunes joueurs et leur donner une chance», explique Marco Bayer, qui a en tête «deux ou trois talents à intégrer pas à pas» au sein de l'équipe.

Et puis, il y a le fameux «blues du champion». Existe-t-il vraiment ? «Plus on en parle, plus c'est difficile», concède-t-il. «Mais ce que nous avons réalisé, c'est de l'histoire ancienne. Ce qui compte maintenant, ce sont les affaires courantes». La faim d'en avoir plus est palpable: «Nous ne pouvons rien acheter avec ce que nous avons réalisé. Nous avons gagné des titres, mais nous voulons surtout montrer que nous pouvons encore le faire.»

Archive

National League : Zurich accueilli en héros par ses fans

National League : Zurich accueilli en héros par ses fans

Les ZSC Lions sont champions suisses de hockey sur glace pour la 11ème fois grâce à leur victoire 3-2 jeudi soir à Lausanne. Chez eux, à Zurich, les joueurs ont été accueillis par des centaines de fans.

25.04.2025

Les plus lus

Scandale dans le ski suisse : un coach juniors dans de sales draps
Un randonneur se tue à la Pointe du Crêt
Un père en cavale depuis près de quatre ans abattu par la police
«Réponds quand je t'appelle. T'as peur de quoi ?» - Cédric Jubillar dans la tourmente
Flashée à 225 km/h, une jeune Italienne ne pourra plus conduire en Suisse !