A une bonne dizaine de jours du coup d'envoi du Mondial à domicile, la sélection suisse commence peu à peu à prendre forme. Les parties livrées la semaine passée dans l'Euro Hockey Tour ont permis d'y voir plus clair.

Reto Berra a largement contribué au premier titre de champion de Fribourg-Gottéron KEYSTONE

Keystone-SDA, par Marcel Hauck ATS

Le 15 mai, la Suisse entamera son Championnat du monde par une revanche de la finale perdue en 2025 contre les Etats-Unis, à Zurich. Trois matches de préparation sont encore au programme cette semaine en Suède dans le cadre de l'Euro Hockey Tour.

La semaine dernière, l'équipe du nouvel entraîneur en chef Jan Cadieux n'a guère convaincu. La défaite 8-1 contre la Suède a été catastrophique, celle 5-3 contre la Finlande a au moins montré une amélioration en fin de match, et la victoire 1-0 aux tirs au but contre la Tchéquie, qui a marqué la fin d'une série de sept défaites dans l'Euro Hockey Tour, a permis de terminer sur une note positive.

La sélection pour le Mondial comprendra 25 joueurs – vraisemblablement trois gardiens, huit défenseurs et treize attaquants. Certains se sont mis en valeur la semaine dernière, d’autres n’ont pas réussi à améliorer leur dossier. Voici trois gagnants et trois perdants, un pour chaque poste.

Gardiens:

Reto Berra: le grand gagnant de la semaine dernière n’a pas (encore) porté le maillot rouge et blanc. Grâce à ses excellentes performances (92,92 % d'arrêts en finale des play-off), le Zurichois de 39 ans a largement contribué au premier titre de champion de Fribourg-Gottéron et a été fêté avec exubérance. Le triple médaillé d’argent mondial a d'ailleurs été convoqué lundi et disputera ses onzièmes Championnats du monde.

Stéphane Charlin: Ecarté lundi par Jan Cadieux, le Genevois de 25 ans avait été la révélation parmi les gardiens de but de la saison 2024/25 et avait également réalisé un excellent championnat du monde en tant que remplaçant de Leonardo Genoni. Après des performances peu convaincantes en demi-finale des play-off avec Genève-Servette, il n’a pas non plus su convaincre en équipe nationale. Contre la Finlande, il a été remplacé après 27 minutes et quatre buts encaissés sur huit tirs.

Défenseurs:

Dominik Egli: le Thurgovien de 27 ans a été un élément dynamisant du jeu suisse grâce à son esprit offensif. Il faisait partie de l’équipe médaillée d’argent l’année dernière, mais n’a disputé que trois matches. Son rôle pourrait prendre de l'importance, car Andrea Glauser (Fribourg) et Michael Fora (Davos) ne seront pas remis à temps pour le Mondial. Un forfait de Janis Moser, éliminé au 1er tour des play-offs de la NHL avec Tampa Bay, arrangerait certainement ses affaires.

Simon Le Coultre: Le Neuchâtelois de 26 ans, qui évolue au GSHC, laisse régulièrement entrevoir son potentiel, mais se heurte aussi régulièrement à ses limites au niveau international. Ainsi, contre la Suède et la République tchèque, il s’est trop souvent laissé déjouer par l’adversaire. Ses bonnes expériences avec Jan Cadieux, avec lequel il a remporté le championnat et la Ligue des champions, ne l'ont pas aidé: il ne fait plus partie du contingent.

Attaquants:

Tyler Moy: Il y a un an, ce Californien de 30 ans a réalisé son rêve en disputant pour la première fois un Championnat du monde. Patrick Fischer avait déjà salué l’attaquant des Rapperswil-Jona Lakers comme quelqu’un qui en faisait plus que quiconque pour intégrer l’équipe. Moy l’a encore prouvé ces dernières semaines. Privé de quart de finale des play-off en raison d’une blessure à une jambe, Moy n’est pas parti en vacances, mais s’est rendu aux Etats-Unis pour se remettre en forme auprès d’un spécialiste. Contre la Finlande et la Tchéquie, il a été le meilleur attaquant suisse et s’est illustré par un but et un penalty exécuté avec sang-froid.

Théo Rochette: C'est Théo Rochette qui a transformé le deuxième penalty suisse contre les Tchèques, assurant ainsi la victoire. Sinon, le Canado-Suisse de 24 ans n'a une fois de plus pas su exploiter pleinement son talent incontestable au niveau international. Buteur fiable en National League, il peine à s’imposer face à des adversaires de haut niveau. Et c’est le genre de joueur qui se mesure à ses buts. Ce penalty remarquable lui a permis de sauver pour l'instant sa place, mais sa première participation à un Mondial n'est pas encore acquise.