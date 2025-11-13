  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Fribourg-Gottéron - Ajoie La soirée spéciale d’un Killian Mottet ému : «Ça m'a touché»

par Jean-Frédéric Debétaz

13.11.2025 - 13:17

Unique buteur d'Ajoie lors de la défaite 5-1 mercredi à Fribourg, Killian Mottet a vécu une soirée particulière. Celui qui est prêté au Jura par Fribourg avait les larmes aux yeux après le match.

Killian Mottet a retrouvé ses anciens coéquipiers mercredi à Fribourg.
Killian Mottet a retrouvé ses anciens coéquipiers mercredi à Fribourg.
KEYSTONE

Keystone-SDA, par Jean-Frédéric Debétaz

13.11.2025, 13:17

En sautant sur un rare rebond offert par Reto Berra pour réduire le score à 2-1, Killian Mottet avait redonné espoir aux Ajoulots. Malheureusement pour la troupe de Greg Ireland, cette réussite fut la seule de la soirée. Et le mieux observé avant la pause internationale n'a pas franchement transpiré à Fribourg. Hormis quelques contres lors d'un tiers initial où Fribourg a parfois joué avec le feu, le HCA n'a rien montré de convaincant pour essuyer sa 19e défaite en 22 parties.

National League. Gottéron ne fait qu'une bouchée d'Ajoie pour le retour de Mottet à Fribourg

National LeagueGottéron ne fait qu'une bouchée d'Ajoie pour le retour de Mottet à Fribourg

Alors forcément, dans un tel contexte, les sentiments de Killian Mottet étaient partagés. «Si on gagne 2-0 et que je ne marque pas, ça me va aussi», a reconnu le Fribourgeois. Mais l'ailier de 34 ans a marqué et a eu droit à une ovation du public fribourgeois. Il a fait un signe discret en direction de ses proches sans effusion. Mais au moment de l'interview, Mottet a lutté pour retenir ses larmes.

Premier but à Berra

«J'ai entendu les applaudissements et ça m'a beaucoup touché, raconte-t-il. C'est très rare. Ce sont des moments qui marquent. Certaines personnes m'aiment, d'autres pas, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le hockey, mais quand tu reçois une ovation pareille par les supporters adverses, c'est vrai que ça te touche énormément et je les remercie du fond du coeur.»

Parce que le lieu qui unit Mottet à Fribourg est fort. S'il a décidé d'aller en prêt à Ajoie, c'est parce que la situation à Fribourg ressemblait pour lui à une voie sans issue sur le plan sportif. «C'est très spécial, explique-t-il. On n'avait pas joué pendant dix jours et j'ai pu rentrer à Fribourg pour profiter de quelques jours de pause. Logiquement, beaucoup de gens m'ont parlé de ce match. Ce n'était pas facile de s'imaginer jouer là. Après, c'est quand même une petite fierté d'avoir pu marquer un goal à Berra. Je crois que c'est le premier de ma carrière.»

National League. Killian Mottet prêté par Fribourg-Gottéron à Ajoie

National LeagueKillian Mottet prêté par Fribourg-Gottéron à Ajoie

Une adaptation pas évidente

Désormais meilleur buteur suisse du HCA avec ce cinquième goal de la saison, Mottet est revenu sur ces premiers mois au Jura: «C'est un gros changement. J'ai fait treize ans dans cette patinoire avec souvent les mêmes joueurs. J'arrive à Porrentruy dans un vestiaire où je connais personnellement peut-être deux ou trois joueurs, les autres je dois apprendre à les connaître. J'ai un enfant aussi maintenant, ce n'est pas facile de vivre sans lui et sans ma femme. C'est un rythme à prendre, je dois m'adapter au mieux. Et au fur et à mesure que la saison avance, j'essaie de monter en puissance et d'aider l'équipe. Il y a Killian Mottet le sportif, mais il y a aussi Killian Mottet l'humain.»

Après ce match à Fribourg, Ajoie va au-devant d'un week-end lémanique avec un déplacement à Lausanne vendredi et la réception de Genève samedi. Que faut-il faire pour espérer avoir le sourire et quelques points en banque? «Il faut que l'on retrouve notre jeu défensif et que l'on prenne moins de pénalités, conclut l'attaquant. Offensivement, il faut aller devant le but pour marquer et nous devons impérativement jouer soixante minutes.»

Les plus lus

Les passagers d'un train de nuit ne se réveillent pas à destination
L'ancien prince Andrew pourrait encore être rebaptisé
Le prince George éclipse Kate, qui se prend de sévères critiques
Nouveau record de chaleur en novembre: 23,5° enregistrés à Delémont
Liaison Thonon-Lausanne: bonne nouvelle pour les frontaliers!