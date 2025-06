Jolie surprise pour la 97e édition de la Coupe Spengler. Une équipe de jeunes joueurs talentueux évoluant en NCAA, la ligue universitaire américaine, sera présente dans les Grisons.

Une équipe évoluant en NCAA sera présente (image d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Pour la première fois en 102 ans d'existence, une sélection de jeunes talents jouant en NCAA I, la plus haute ligue universitaire des Etats-Unis, sera présente cet hiver à Davos.

Elle apparaîtra sous le nom de U.S. Collegiate Selects et permettra au public de voir certains des meilleurs jeunes joueurs draftés par les équipes de NHL.

Avec l'annonce de cette sixième équipe, le plateau est désormais complet. En plus de cette sélection, on retrouvera le tenant du titre Fribourg-Gottéron, IFK Helsinki, Sparta Prague, le Team Canada et Davos.