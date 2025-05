Les Etats-Unis sont en finale du championnat du monde. Les hommes du coach Ryan Warsofsky ont créé la surprise en dominant la Suède 6-2 à Stockholm dans la première demi-finale.

Les USA ont parfaitement maîtrisé leur match face à la Suède. AP

Keystone-SDA ATS

En argent lors des JO en 2002 et en 2010 avec leurs meilleurs joueurs de NHL, les Etats-Unis disputeront tout simplement la première finale de leur histoire dans un championnat du monde. Ils n'ont pas conquis de médaille depuis l'édition 2021, et doivent se contenter de quatre médailles de bronze dans les 20 dernières années.

Mais la Team USA n'a rien volé samedi. Elle a survolé les débats devant un public médusé et très vite mécontent. Deux mauvais rebonds accordés par le gardien des New Jersey Devils Jacob Markström sur le 2-0 (18e) et le 3-0 (22e) ont également servi les desseins américains dans une partie à sens unique.

Menée 4-0 après deux tiers-temps, la Suède s'est finalement réveillée et a relancé ses actions en marquant deux fois en l'espace de 41 secondes pour recoller à 4-2 à 12'47 de la fin. Mais Jackson LaCombe a éteint définitivement le public suédois à la 52e en redonnant trois longueurs d'avance aux Etats-Unis, qui se frotteront à la Suisse ou au Danemark dimanche dès 20h20 en finale.