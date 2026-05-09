  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Hockey sur glace La Suède encore trop coriace pour la Suisse

ATS

9.5.2026 - 18:39

L'équipe de Suisse n'est pas parvenue à enchaîner un deuxième succès consécutif dans le cadre du Euro Hockey Tour.

Berra (à gauche) et la Suisse ont été battus 3-0 par la Suède.
Berra (à gauche) et la Suisse ont été battus 3-0 par la Suède.
ats

Keystone-SDA

09.05.2026, 18:39

09.05.2026, 19:32

Les hommes de Jan Cadieux, vainqueurs de la Finlande jeudi (5-4 tab), se sont inclinés 3-0 devant la Suède samedi à Ängelholm.

Le Tre Kronor demeure un adversaire bien difficile à manoeuvrer pour la Suisse. Battue 16 fois d'affilée entre avril 2016 et mai 2024, la sélection helvétique a subi samedi sa cinquième défaite de suite face à la Suède. Les deux succès en trois matches obtenus entre ces deux séries noires semblent déjà bien loin.

Le capitaine Roman Josi et ses partenaires étaient pourtant opposés à une jeune équipe de Suède. Mais le manque d'expérience de certains des joueurs du futur coach du GSHC Sam Hallam ne s'est guère ressenti. Et l'homme le plus expérimenté de la sélection, Magnus Hellberg, a brillé samedi.

Le gardien de Djurgarden, 35 ans, a détourné les 25 tirs cadrés par les Suisses. Il a notamment parfaitement tenu le choc en fin de partie, alors que la Suisse évoluait sans gardien. Et il a aussi pu compter sur une certaine maladresse helvétique, à l'image de cette reprise trop enlevée de Théo Rochette à 1'40 de la fin.

La Suisse, qui n'a quasiment rien montré au cours des quatre périodes de supériorité numérique dont elle a bénéficié, ne méritait pas de s'incliner avec trois buts d'écart. Mais le «Fribourgeois» Jacob de la Rose ne s'est pas privé de saler l'addition dans une cage vide à 19'' de la sirène finale.

Berra dans le coup

L'humiliation (8-1) subie le 30 avril à Jönkönping n'avait pas laissé de traces au sein de la sélection helvétique. Jan Cadieux aligne il est vrai désormais une équipe largement remaniée, avec l'arrivée des «NHLers» et des finalistes des play-off. Mais les nouveaux venus n'ont pas pu faire la différence.

Reto Berra, qui décrochait le titre national avec Fribourg-Gottéron le 30 avril, n'a en revanche rien à se reprocher. Le portier zurichois a capitulé sur deux tirs du défenseur Albert Johansson (13e 1-0, 37e 2-0), et a également terminé cette partie avec 25 arrêts à son actif.

Sur le premier but, l'arrière des Detroit Red Wings a récupéré un puck dévié par un attaquant suédois juste devant Berra, lequel n'a pas eu le temps de se replacer pour tenter d'intervenir. Sur le second, Johansson a hérité du palet derrière la ligne de but et a su trouver le bloqueur du Zurichois, qui a dévié le puck dans sa cage.

L'équipe de Suisse livrera dimanche son dixième – et dernier – match depuis le début de cette phase de préparation, à la mi-avril à Topolcany en Slovaquie. Elle se frottera dès 12h à la Tchéquie, qu'elle a battu 1-0 aux tirs au but une semaine plus tôt à Ceske Budejovice.

Les plus lus

Une Suissesse tombe dans le Rhin après une collision en wingsuit
Un patron d'entreprise offre 240 millions à ses employés - à une condition
Etats-Unis : un piéton traverse la piste et meurt percuté par un avion au décollage
Une statue géante de Trump en or bénie en Floride : «ce n'est pas de l'idolâtrie», jure le pasteur
Winterthour dompte Lausanne et donne des sueurs froides à GC
Incendie spectaculaire dans une usine à Näfels : le toit s'effondre