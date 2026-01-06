  1. Clients Privés
Mondial M20 La Suède sacrée championne du monde

ATS

6.1.2026 - 08:54

La Suède est venue à bout de la République Tchèque 4-2 en finale du Championnat du monde M20. C'est la 3e fois que les Scandinaves remportent le titre.

Keystone-SDA

06.01.2026, 08:54

Les Suédois ont entamé le dernier tiers avec 2 buts d'avance sur les bourreaux de l'équipe de Suisse en quart de finale, restés muets jusqu'alors. Après avoir encaissé le 3-0, la République tchèque s'est rebellée et est revenue à 3-2 à la 60e, mais Ivar Stenberg a scellé le succès de son équipe dans la cage vide à 8 secondes du terme.

Les Scandinaves remportent ainsi leur troisième titre dans ce Mondial M20, après 1981 et 2012. Dans le match pour la médaille de bronze, le Canada a vaincu la Finlande 6-3.

