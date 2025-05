L'Euro Hockey Tour s'est terminé en fanfare pour l'équipe de Suisse, qui s'est imposée dimanche 5-3 à Brno face à la Tchéquie, championne du monde. Elle termine 2e de ce tournoi à quatre nations, derrière une Suède invaincue.

Patrick Fischer et ses hommes ont fait le plein de confiance. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

C'est justement contre les Tchèques que la sélection dirigée par Patrick Fischer entamera vendredi son championnat du monde, à Herning (Danemark). Cette victoire a donc de quoi la mettre en confiance, même si l'adversaire sera renforcé par les arrivées annoncées de stars du calibre de David Pastrnak et de Roman Cervenka.

Le visage définitif de l'équipe nationale helvétique n'est pas encore connu non plus, dans la mesure où Fischer attendait encore de connaître le sort et les disponibilités des mercenaires évoluant en NHL, comme Nico Hischier ou Nino Niederreiter. Le sélectionneur annoncera sa liste lundi.

Les joueurs actuellement dans le contingent n'auront en tout cas pas facilité le choix du coach zougois, dans la mesure où plusieurs éléments plus discrets récemment se sont mis en évidence lors des solides succès acquis durant le week-end, face à la Finlande (8-2) et la Tchéquie (5-3).

Dernières places convoitées

Simon Knak, avec deux buts et une passe décisive, Tyler Moy, également avec deux réussites et un assist, ou Dario Rohrbach, dernier marqueur dimanche, auxquels on peut ajouter le défenseur Dominik Egli, double buteur face aux Tchèques, ont montré leur volonté de se battre pour les dernières places dans l'équipe qui s'envolera pour le Mondial.

Autre point réjouissant, la Suisse a, comme la veille face aux Finlandais, su réagir après avoir concédé l'ouverture du score. Et surtout, elle a marqué des buts en quantité (14 en trois matches). L'efficacité offensive avait souvent été pointée au cours des dernières années. Un déclic s'est-il désormais produit?

Dans tous les cas, ces deux victoires et une courte défaite, face à trois équipes pouvant prétendre au podium du championnat du monde, indiquent que les médaillés d'argent de l'édition 2024 ont les armes pour rivaliser avec les meilleurs. Il s'agira désormais de convertir ces belles dispositions en succès lorsque ça comptera vraiment.