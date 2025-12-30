La Suisse s'est qualifiée pour les quarts de finale du Mondial M20 à St-Paul. Elle a obtenu son billet en dominant l'Allemagne 4-0. Les Helvètes boucleront le tour préliminaire mercredi contre la Slovaquie.

La Suisse en quarts du Mondial M20 après un net succès contre l’Allemagne. AP

Keystone-SDA ATS

Les Suisses ont largement dominé leurs adversaires, comme en atteste la statistique des tirs (47-20). Les buts ont été inscrits par Kimi Körbler (2), Jamiro Reber et Ludvig Johnson. Le gardien Kristian Kirsch a brillé avec 20 arrêts.

Face aux Slovaques, l'objectif sera d'atteindre la 3e place du groupe afin d'éviter de devoir jouer contre le vainqueur de l'autre groupe en quarts de finale.