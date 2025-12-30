  1. Clients Privés
Mondial M20 La Suisse assure sa place en quarts avec autorité

ATS

30.12.2025 - 22:54

La Suisse s'est qualifiée pour les quarts de finale du Mondial M20 à St-Paul. Elle a obtenu son billet en dominant l'Allemagne 4-0. Les Helvètes boucleront le tour préliminaire mercredi contre la Slovaquie.

La Suisse en quarts du Mondial M20 après un net succès contre l’Allemagne.
La Suisse en quarts du Mondial M20 après un net succès contre l’Allemagne.
AP

Keystone-SDA

30.12.2025, 22:54

Les Suisses ont largement dominé leurs adversaires, comme en atteste la statistique des tirs (47-20). Les buts ont été inscrits par Kimi Körbler (2), Jamiro Reber et Ludvig Johnson. Le gardien Kristian Kirsch a brillé avec 20 arrêts.

Face aux Slovaques, l'objectif sera d'atteindre la 3e place du groupe afin d'éviter de devoir jouer contre le vainqueur de l'autre groupe en quarts de finale.

