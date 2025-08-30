L'équipe de Suisse féminine a terminé l'Euro Hockey Tour à Kloten sur une défaite 5-0 contre la Finlande. Elle conclut ce tournoi à la 3e place.
Les Finlandaises ont été les meilleures des quatre équipes présentes à Kloten et ont remporté le tournoi grâce à trois victoires nettes et une différence de buts de 15-4.
La décision s'est faite dès le début de la deuxième période à l'occasion du 200e match international de Lara Stalder. Avec quatre buts en sept minutes, les Nordiques ont fait passer le score de 1-0 à 5-0.
Après leur nette victoire contre la Suède (4-0) lors du premier match et leur courte défaite vendredi contre les Tchèques (4-3 tab), les Suissesses terminent le tournoi à la 3e place.