L'équipe de Suisse féminine a terminé l'Euro Hockey Tour à Kloten sur une défaite 5-0 contre la Finlande. Elle conclut ce tournoi à la 3e place.

Niederlage gegen Finnland im letzten Spiel der Women's Euro Hockey Tour. 🏒



Défaite contre la Finlande lors du dernier match de la Women’s Euro Hockey Tour.



Sconfitta contro la Finlandia nell’ultima partita della Women’s Euro Hockey Tour.#SIHF pic.twitter.com/eFHSLHhTnP — Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) August 30, 2025

Keystone-SDA ATS

Les Finlandaises ont été les meilleures des quatre équipes présentes à Kloten et ont remporté le tournoi grâce à trois victoires nettes et une différence de buts de 15-4.

La décision s'est faite dès le début de la deuxième période à l'occasion du 200e match international de Lara Stalder. Avec quatre buts en sept minutes, les Nordiques ont fait passer le score de 1-0 à 5-0.

Après leur nette victoire contre la Suède (4-0) lors du premier match et leur courte défaite vendredi contre les Tchèques (4-3 tab), les Suissesses terminent le tournoi à la 3e place.