L'équipe de Suisse masculine connaît ses adversaires du tournoi olympique de 2026 à Milan/Cortina. Elle affrontera le Canada, la Suède et l'Italie, pays-hôte de ces Jeux, dans la poule A.

La Suisse affrontera le Canada, la Suède et l'Italie (image d’illustration). sda

ATS

Le groupe B est composé de la Finlande, tenante du titre olympique, de l'Allemagne, de la Tchéquie et du Danemark. Si elle est admise par le CIO, la Russie figurera dans la poule C en compagnie des Etats-Unis, de la Slovaquie et de la Lettonie. C'est la France qui remplacerait la sélection russe.

Ce tournoi olympique 2026 sera marqué par le retour des stars de la NHL, absentes des éditions 2018 et 2022. Le Canada a remporté les deux derniers titres attribués lorsque les «NHLers» étaient de la partie, en 2010 et en 2014.

ats