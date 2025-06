La Suisse connaît ses adversaires pour le prochain Championnat du monde qui aura lieu à Zurich et Fribourg du 15 au 31 mai 2026. Et ce ne sera pas facile.

Keystone-SDA ATS

A Zurich dans le groupe A, la troupe de Patrick Fischer aura les champions du monde américains, les Finlandais et les Allemands comme pays «forts». Mais attention, la Lettonie et l'Autriche seront également dans la plus grande ville du pays. La Hongrie et la Grande-Bretagne devraient logiquement se battre pour éviter la relégation.

A Fribourg, les spectateurs auront la chance d'avoir dans le groupe B le Canada, la Suède et la Tchéquie. Le Danemark, récent demi-finaliste surprise du Mondial et la Slovaquie devraient se battre pour la 4e place. Restent encore la Norvège, la Slovénie et l'Italie pour éviter la relégation.