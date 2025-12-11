  1. Clients Privés
Euro Hockey Tour La Suisse finit par plier aux tirs au but face à la Suède

ATS

11.12.2025 - 22:26

L'équipe de Suisse a commencé son tournoi de l'Euro Hockey Tour par une défaite. A Zurich, les hommes de Patrick Fischer ont été battus par la Suède 3-2 tab.

L'équipe de Suisse a commencé son tournoi de l'Euro Hockey Tour par une défaite.
L'équipe de Suisse a commencé son tournoi de l'Euro Hockey Tour par une défaite.
KEYSTONE

Keystone-SDA

11.12.2025, 22:26

La Suisse a livré un excellent premier tiers. Elle a d'ailleurs marqué à deux reprises en profitant parfaitement de l'indiscipline suédoise. Sur ses deux premiers jeux de puissance, la troupe de Patrick Fischer a trouvé le cadre par deux fois. L'ouverture du score est tombée à la 3e de la canne de Tyler Moy sur un assist de Damien Riat.

Le capitaine du LHC a lui frappé à la 12e sur un très joli travail préparatoire de Denis Malgin. Entre les deux réussites helvétiques, c'est Lindholm qui a trouvé la faille (5e). Mais la star des Zurich Lions a également connu un moment moins glorieux. A la 42e, le joueur aux racines russes a perdu le puck en zone de défense suédoise. L'arrière d'Ambri Tim Heed s'est lancé et il a pu trouver l'Emmentalois Petersson pour l'égalisation.

La suite de la période fut un peu moins intéressante, bien que les Suisses aient eu deux chances en power-play. Ils ont également eu plus d'une minute à 4 contre 3 durant la prolongation.

Andrea Glauser renvoyé aux vestiaire

Tout s'est donc joué aux tirs au but. Un exercice dans lequel les Suédois se sont montrés bien plus habiles en en marquant deux sur trois, alors que la Suisse a manqué ses trois tentatives.

A signaler qu'au cours du tiers médian, Andrea Glauser a rejoint le vestiaire avant ses coéquipiers en raison d'un coup de genou. Les arbitres ont revu la séquence et ont décidé de punir le défenseur de Fribourg, capitaine sur ce match.

Le deuxième match de la Suisse aura lieu samedi à 18h face à la Tchéquie.

