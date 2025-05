La Suisse se prépare à affronter le Danemark samedi à Stockholm (18h20) en demi-finale du Championnat du monde. La chance d'accéder à une nouvelle finale est réelle, mais attention à l'excès de confiance.

La Suisse réussit un parcours exemplaire jusqu’ici au Mondial. IMAGO/justpictures.ch

Keystone-SDA, par Jean-Frédéric Debétaz (Stockholm) ATS

Interrogé après la victoire contre l'Autriche (6-0) sur son adversaire préféré en demi-finale, Patrick Fischer avait soigneusement évité le piège en ne donnant aucun nom. Mais après l'incroyable victoire du Danemark sur le Canada (2-1) jeudi soir, difficile d'imaginer le sélectionneur faire la moue à l'idée de défier les Danois pour une place en finale.

Pour se rassurer, rien de tel que de se fier aux statistiques. La Suisse a fait face aux Scandinaves à neuf reprises au Championnat du monde pour... neuf succès. La dernière occurrence ? Il y a treize jours pour le deuxième match du Mondial à Herning et une victoire 5-2, après avoir été mené 2-1. Plutôt encourageant donc. Mais attention, lors des derniers JO de Pékin, les Helvètes avaient subi une défaite mortifiante 5-3 lors du tour de qualification.

L'expérience penche en faveur de la Suisse

La force de cette équipe de Suisse version 2025, c'est une solidité défensive impressionnante. Après avoir encaissé cinq buts en ouverture contre les Tchèques, les joueurs de Patrick Fischer ont sorti le coffre-fort. Deux buts contre le Danemark, un contre l'Allemagne et un face aux Kazakhs. Et à part ces trois rencontres ? Quatre blanchissages, dont trois pour Leonardo Genoni.

Autre avantage en faveur de la Team Fischer, elle possède l'expérience de ces moments grâce aux campagnes de 2013, 2018 et 2024 et ce n'est vraiment pas négligeable. Si Nino Niederreiter est le seul des trois argentés de l'histoire suisse avec Roman Josi et Reto Berra à être de l'équipe aujourd'hui, Genoni, Fora, Kukan, Fiala et Ambühl ont eux déjà disputé deux finales mondiales.

La pression sera logiquement sur les Suisses, et les Danois vont tenter de jouer avec ça. Et le visage de l'équipe a changé depuis leur dernier affrontement. Jonas Rondbjerg (Vegas) et surtout Nikolaj Ehlers (Winnipeg) sont arrivés pour aider leur sélection à sortir l'Allemagne et le Canada. Buteur lors des deux derniers matches, Ehlers a de solides liens avec la Suisse, puisqu'il a passé six ans à Bienne, grimpant les échelons pour arriver jusqu'à la première équipe.

Le Danemark ? Une famille selon Ehlers

Après la victoire contre le Canada jeudi soir, Nikolaj Ehlers est passé au micro de SRF: «C'est difficile de dire comment je me sens en ce moment. En hockey, tu as toujours une chance. Une bonne équipe peut avoir une mauvaise journée. Nous avons certainement eu une bonne journée. Le Canada a eu très souvent le puck, mais pas de grandes occasions et c'est grâce à nous. Nous avons super bien joué les deux premiers tiers et nous nous sommes donné une chance au troisième tiers. C'est incroyable !»

Débarqué mardi, comme son coéquipier des Jets Nino Niederreiter, Ehlers a immédiatement amené sa pierre à l'édifice comme la star de cette sélection qu'il est. «C'est une équipe très spéciale, nous sommes une famille, c'est pour cela que je suis rentré à la maison, a-t-il ajouté. Je suis très, très fier !»

Le fils de l'entraîneur Heinz Ehlers, aujourd'hui assistant à Bâle en Swiss League et qui a mené Viège au barrage contre Ajoie, se réjouit de défier cette Suisse qu'il connaît si bien. «Ce duel contre Nino sera amusant, conclut-il. J'ai déjà joué avec quelques joueurs suisses, vu que j'y ai vécu pendant six ans. Nous savons à quel point la Suisse est bonne et nous devrons jouer incroyablement bien, comme contre le Canada.»