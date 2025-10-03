L'équipe de Suisse dames disputera ses matches du premier tour lors du Mondial 2026 au Danemark.

2026 #WomensWorlds will be be held in Denmark in November 2026.🇩🇰 Tournament will be played in Herning and one additional city to be announced later.#IIHF @dkishockey pic.twitter.com/81UX1FeKB9 — IIHF (@IIHFHockey) October 3, 2025

Keystone-SDA ATS

Réunie en congrès à Nice, la Fédération internationale (IIHF) a attribué à Herning l'un des deux groupes de ce tournoi prévu du 6 au 16 novembre. La deuxième ville-hôte reste à désigner.

Les Suissesses affronteront les Etats-Unis, tenants du titre, la République tchèque, l'Allemagne et l'Autriche, néo-promue, durant le premier tour. Le Canada, champion olympique 2022, la Finlande, la Suède, le Japon et le Danemark s'affronteront dans l'autre groupe.