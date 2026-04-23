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Mondial de hockey La Suisse poursuit sa préparation à Bienne contre la Hongrie

ATS

23.4.2026 - 07:32

Les Suisses affrontent la Hongrie jeudi et vendredi (19h45) à Bienne en match de préparation pour le Championnat du monde. Ils veulent retrouver calme et confiance après l'affaire Patrick Fischer.

Les hockeyeurs suisses se sont entraînés mercredi à Bienne.
Les hockeyeurs suisses se sont entraînés mercredi à Bienne.
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.04.2026, 07:32

Après deux matches en Slovaquie (défaite 3-1 et victoire 5-3), les Helvètes ont pris leurs quartiers à Bienne cette semaine. Mercredi, ils ont enfin pu s'exprimer sur le licenciement du sélectionneur et l'affaire qui ébranle le hockey suisse depuis dix jours.

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Ces deux tests contre la Hongrie, qu'ils retrouveront le 23 mai lors de la phase de groupes du Mondial de Zurich et Fribourg, doivent permettre aux Suisses de confirmer après le succès acquis vendredi en Slovaquie. Il s'agira pour certains de se montrer sous leur meilleur jour pour conserveur leur place avant l'arrivée des joueurs de NHL et des finalistes de National League.

Pour cette deuxième semaine de préparation, le nouveau sélectionneur Jan Cadieux a convoqué quatre joueurs de Genève-Servette: le gardien Stéphane Charlin et les défenseurs Tim Berni, Giancarlo Chanton et Simon Le Coultre. S'y sont ajouté les attaquants des Zurich Lions Sven Andrighetto et Nicolas Bächler.

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L'équipe suisse de hockey sur glace continue sa préparation en vue du Mondial à domicile dans quelques semaines, et malgré les turbulences suite au licenciement de Patrick Fischer, la bonne ambiance reste de mise dans le groupe.

22.04.2026

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