Euro Hockey Tour La Suisse se paie la Finlande chez elle à Tampere

ATS

6.11.2025 - 19:48

La Suisse a parfaitement commencé son Euro Hockey Tour. A Tampere, les joueurs de Patrick Fischer ont dominé la Finlande 3-1.

La Suisse a offert une prestation de grande qualité jeudi à Tampere.
La Suisse a offert une prestation de grande qualité jeudi à Tampere.
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.11.2025, 19:48

06.11.2025, 19:58

Est-ce que les deux médailles d'argent mondiales en une année ont amené une certaine sérénité aux Helvètes? Peut-être. Car par le passé, les Suisses avaient de la peine face aux nations qu'ils affrontaient dans ces tournois amicaux tout au long de l'année.

Mais cette fois, la Suisse a offert une prestation de grande qualité. On n'ira bien évidemment pas jusqu'à dire que tout est parfait, mais les Suisses sont montés en puissance tout au long du match face à une Finlande composée de dix joueurs évoluant en National League.

Bons dans le tiers médian, les hommes de Fischer ont été encore meilleurs au cours de la dernière période. Alors que la Suisse avait tendance à regarder ses adversaires dans les yeux, elle pouvait craquer en fin de match lors de ces tournois. Rien de ça cette fois-ci avec des Helvètes qui ont été cliniques. A la 48e, c'est Ken Jäger qui a pu battre Harri Säteri. Peu en réussite avec Lausanne, le futur joueur de Davos a trouvé la lucarne du gardien de Bienne.

Mieux, à la 52e, c'est Attilio Biasca qui a lui aussi trouvé le haut du filet du portier seelandais. Profiter des quelques occasions qui se présentent, c'est là où la Suisse a fait un pas en avant depuis quelques années. Et elle a pu compter sur un Reto Berra aussi dominant qu'à Fribourg, mais qui n'a rien pu faire sur le missile d'Innala quand la pression finlandaise était irrespirable. Le Zurichois de 38 ans, excellent et déterminant en fin de rencontre sur les poussées finlandaises, a certainement bien envie de voir Milan en février. Le dernier but a été inscrit par Bertschy dans la cage vide.

La Suisse a maintenant un jour de repos avant d'affronter la Suède samedi à 12h.

