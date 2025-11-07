La Suisse a battu la Suède 2-1 tab à Ängelholm lors de son deuxième match de l'Euro Hockey Tour dames. Elle finira le tournoi samedi face à la Tchéquie, qui a perdu ses deux premières rencontres.

Deuxième succès pour la Suisse féminine, victorieuse de la Suède. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Comme mercredi lors de la défaite 2-1 contre la Finlande, les Suissesses ont concédé l'ouverture du score lors du tiers médian. A un peu plus de trois minutes de la sirène, la jeune Leoni Balzer (19 ans/Davos) a égalisé en inscrivant son premier but international.

La prolongation n'a rien apporté et c'est aux tirs au but que la sélection de Colin Müller a fait la décision, grâce à une réussite de Lena-Marie Lutz (Ambri-Piotta) lors du douzième essai suisse. Toutes les autres tentatives précédentes avaient été manquées.