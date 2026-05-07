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Hockey sur glace La Suisse s'impose face à la Finlande aux tirs au but

ATS

7.5.2026 - 18:05

Les hommes de Jan Cadieux ont entamé leur dernière phase de préparation avant le Mondial à domicile par une victoire. La Suisse s'est imposé 5-4 aux tirs au but face à la Finlande jeudi à Ängelholm dans le cadre de l'Euro Hockey Tour.

La Suisse s'est imposé 5-4 aux tirs au but face à la Finlande jeudi à Ängelholm.
La Suisse s'est imposé 5-4 aux tirs au but face à la Finlande jeudi à Ängelholm.
ats

Keystone-SDA

07.05.2026, 18:05

07.05.2026, 18:26

Après une prolongation à quatre contre quatre, c'est finalement aux tirs au but que se sont départagés les protagonistes de ce festival offensif. Le gardien Leonardo Genoni a été décisif dans cet exercice en ne concédant qu'un seul but, tandis que l'excellent Théo Rochette et Tyler Moy ont permis à la sélection helvète de l'emporter, cinq jours après avoir concédé la défaite 5-3 face à ce même adversaire.

Doublé de Rochette

L'arrivée de nouveaux renforts en début de semaine a permis à la sélection de Jan Cadieux de monter en puissance par rapport à leurs précédentes sorties. Volant la vedette aux Suisses évoluant en NHL, c'est avant tout les joueurs évoluant en National League qui se sont illustrés.

La nouvelle recrue de Davos Dominik Egli a ouvert la marque après seulement 1'30 en profitant d'un puck traînant devant la cage du portier finlandais Justus Annunen. Auteur d'un doublé (28e/39e à 4 contre 5), l'attaquant de Lausanne Rochette a permis à l'équipe de Suisse d'entamer le 3e tiers avec un but d'avance.

Côté finlandais ce sont également les joueurs évoluant en National League qui se sont illustrés. L'attaquant de Langnau Saku Maenalanen (46e) comme les joueurs de Genève-Servette Vili Saarijarvi (33e) et Jesse Puljujarvi (28e/51e) ont temporairement frustré Calvin Thürkauf, qui avait inscrit le 4-3 en faveur des Helvètes à la 50e.

Les Suisses affronteront samedi la Suède à 16h pour leur avant-dernier match de préparation. Ils auront alors l'occasion de prendre leur revanche, eux qui se sont lourdement inclinés 8-1 face aux hommes de Sam Hallam vendredi dernier.

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