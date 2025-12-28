  1. Clients Privés
Mondial M20 La Suisse s'incline avec les honneurs face aux USA

ATS

28.12.2025 - 07:28

La Suisse a offert une superbe résistance aux Etats-Unis, tenants du titre, samedi pour son entrée en lice dans le Mondial M20. La troupe de Jan Cadieux ne s'est inclinée que 2-1.

Keystone-SDA

28.12.2025, 07:28

28.12.2025, 09:45

C'est le défenseur fribourgeois du LHC Basile Sansonnens qui a inscrit le but suisse samedi à St. Paul, permettant à son équipe d'égaliser à 1-1 à la 33e minute. Les Etats-Unis, qui avaient ouvert la marque à la 22e, ont marqué le but de la victoire à la 35e sur une réussite de Will Zellers.

Les espoirs helvétiques, qui joueront leur deuxième match dimanche face à la Suède (à 20h heure suisse), ont comme prévu été dominés par les favoris américains. Mais la domination de la Team USA ne fut pas si flagrante: la Suisse n'a certes cadré que 13 tirs, mais les Américains n'ont pas non plus atteint les 20 tirs cadrés (18).

