  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Euro Hockey Tour Les Helvètes concluent leur tournoi sur une fausse note

ATS

9.11.2025 - 14:19

La Suisse a terminé dimanche à Tampere l'étape finlandaise de l'Euro Hockey Tour sur une défaite. Les Suisses se sont inclinés 4-0 face à la Tchéquie.

La Suisse a trébuché devant la Tchéquie à Tampere
La Suisse a trébuché devant la Tchéquie à Tampere
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.11.2025, 14:19

09.11.2025, 14:47

Entre le visage présenté face à la Finlande jeudi et celui d'hier face à la Suède, la sélection à croix blanche a malheureusement choisi la deuxième option. Dès les premières minutes, les Tchèques ont attaqué le filet de Berra. Après 78 secondes, ils ont vu l'ouverture du score leur être refusée pour une faute sur Berra de Kondelik.

Pas de quoi freiner les intentions tchèques puisque les joueurs de Radim Rulik ont inscrit deux buts à la 4e et à la 6e. A deux reprises c'est Filip Chlapik qui a levé les bras. L'ancien attaquant d'Ambri confirme qu'il est un excellent buteur. A noter que le joueur du Sparta Prague va manquer un match de championnat dimanche soir, alors que le Sparta affronte Liberec.

Euro Hockey Tour. Coup d’arrêt brutal pour la Suisse face à la Suède

Euro Hockey TourCoup d’arrêt brutal pour la Suisse face à la Suède

Les joueurs de Patrick Fischer ont fait preuve de trop d'indiscipline. A la 20e, Baechler s'est rendu coupable d'une faute sur Zohorna et a pu rentrer au vestiaire. Une bête pénalité de Gross a ensuite placé la Suisse en double infériorité numérique. Le Davosien Stransky a trouvé la faille à la 24e, tandis que Schmid avait cassé sa canne en défendant. Le 4-0 est tombé à la 28e et les espoirs suisses, déjà maigres, se sont envolés.

Privés de Thürkauf (blessé) et Biasca (malade), mais aussi de la paire Frick-Fora en défense, la troupe de Fischer n'a jamais semblé en mesure de changer le cours des événements. Elle clôt ainsi son tournoi sur une mauvaise note où seuls Bertschy, Heldner et Berni ont donné l'impression de vouloir faire quelque chose. Il s'agira de se reprendre en décembre pour l'étape helvétique de cet EHT pour ce qui sera le dernier rendez-vous avant les JO de MIlan-Cortina.

Euro Hockey Tour. La Suisse se paie la Finlande chez elle à Tampere

Euro Hockey TourLa Suisse se paie la Finlande chez elle à Tampere

Les plus lus

Que s'est-il passé au ranch Epstein au Nouveau-Mexique ?
Juan Carlos se confie sur le coup de feu qui a tué son frère
Ferme évacuée à Ramiswil (SO): plus de 100 chiens euthanasiés
Arrêt d'urgence pour un vol officiel belge en chemin vers la Colombie
Un jeune homme perd la vie dans un accident à Champvent
Un 2e tour aux nombreuses inconnues pour le Gouvernement jurassien