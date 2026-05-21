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Hockey sur glace La Suisse vise le cinq sur cinq face à la Grande-Bretagne

ATS

21.5.2026 - 05:00

Après l'Autriche, la Suisse affronte la Grande-Bretagne jeudi à Zurich.
Après l'Autriche, la Suisse affronte la Grande-Bretagne jeudi à Zurich.
ATS

Pour son cinquième match du Championnat du monde à Zurich jeudi (20h20), la Suisse croise la route d'un adversaire plus faible: la Grande-Bretagne. Des Britanniques derniers du groupe.

Keystone-SDA

21.05.2026, 05:00

Cette cinquième rencontre doit être traitée avec le même sérieux que celle contre l'Autriche par les joueurs de Jan Cadieux, mais il semble difficile d'imaginer une autre issue qu'une victoire helvétique. Dans l'histoire récente des Mondiaux, les deux nations se sont retrouvées face à face à deux reprises: en 2021 et en 2024.

A Riga il y a cinq ans, les Britanniques avaient un peu ennuyé la Suisse en marquant trois buts (dont deux de Liam Kirk) lors d'un succès suisse 6-3. A Prague voici deux ans, les joueurs de Fischer s'étaient imposés 3-0 sans forcer.

Liam Kirk est toujours présent, mais la large défaite face aux Hongrois 5-0 n'annonce rien de bon pour les Britanniques dans leur opération maintien. La Suisse ne prendra aucun adversaire de haut, mais cette rencontre, un jour après le match contre l'Autriche, devrait permettre à Jan Cadieux de donner potentiellement un peu plus de glace à certains éléments.

De retour après une pneumonie mais remplaçant pour le match contre l'Autriche, Reto Berra va certainement faire ses débuts pour cette partie face aux hockeyeurs de la perfide Albion.

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