La Fédération suisse de hockey sur glace veut faire progresser la Swiss League. Elle suggère ainsi l'introduction d'une promotion/relégation directe vers la National League.

La Fédération suisse veut introduire une promotion/relégation directe (image d’illustration). Marc Schumacher/Freshfocus

Keystone-SDA ATS

Cette proposition fait partie d'une série de sept mesures proposées par Swiss Ice Hockey (SIHF) dans un communiqué publié lundi. L'objectif de la fédération est d'avoir une Swiss League «sportivement forte, économiquement stable et ancrée durablement comme partie intégrante du hockey sur glace suisse.»

Parmi les autres propositions figurent «une taille cible de douze équipes», chiffre qui n'a plus été atteint depuis la saison 2020/21, et un soutien économique aux clubs néo-promus et néo-relégués par les recettes d'une commercialisation centrale. La SIHF veut aussi renforcer le rôle formateur de la Swiss League pour en fait un «vivier de talents».

Certains des scénarios proposés n'ont toutefois pas fait l'unanimité, notamment du côté de la National League. Selon le communiqué, cette dernière «a fixé ses priorités et se montre réservée face aux propositions», notamment la promotion directe et commercialisation centrale. La Fédération, qui a initié le processus de réflexion, regrette que «la mise en oeuvre de certaines mesures se révèle difficile en raison des priorités et des intérêts divergents.»