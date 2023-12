Viège conserve l'espoir de participer aux play-off de Swiss League.

Heinz Ehlers peut encore avoir de l'espoir pour ses joueurs KEYSTONE

Les Haut-Valaisans se sont imposés 4-2 contre HCV Martigny et ne comptent désormais plus que deux points de retard sur Winterthour, le 8e, avec un match en plus.

Les joueurs de l'entraîneur Heinz Ehlers ont fait la différence en inscrivant trois buts en deuxième période.

ats