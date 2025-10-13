  1. Clients Privés
NHL Les Canadiens de Montréal verrouillent leur joyau pour huit ans

ATS

13.10.2025 - 17:04

Le défenseur Lane Hutson a prolongé son contrat chez les Canadiens de Montréal jusqu'en 2034, pour un salaire cumulé de 70,8 millions de dollars. Le joueur de 23 ans avait été désigné meilleur rookie de NHL la saison dernière.

Keystone-SDA

13.10.2025, 17:04

Hutson a délivré un total de 66 points en 2024/25 pour les Canadiens, dont 60 assists, record de la ligue nord-américaine égalé pour un défenseur pouvant prétendre au trophée Calder. Il avait été choisi par Montréal au 2e tour de la draft 2022.

Les Canadiens de Montréal ont disputé les play-offs de NHL lors du dernier championnat pour la première fois depuis 2021. La dernière des 24 coupes Stanley remportée par la franchise remonte à 1993.

