Langenthal va retirer son équipe féminine de la Women's League à la fin de la saison. Selon le club bernois, cette décision est motivée par des raisons économiques et par l'évolution du hockey sur glace féminin.

Langenthal va retirer son équipe féminine de la Women's League à la fin de la saison. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Au cours des trois dernières années, Langenthal a dû céder «d'innombrables joueuses» aux autres clubs qui se sont lancés dans le hockey sur glace féminin, a regretté le club dans son communiqué de presse.

Poursuivre le projet, qui avait permis à l'équipe féminine de Langenthal de passer progressivement de la troisième à la première division, aurait été économiquement irresponsable, estime le président du conseil d'administration.