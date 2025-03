Langnau a obtenu son billet pour les play-off de National League. Les Tigers ont remporté leur premier tour du play-in malgré une défaite 2-1 jeudi à Kloten. Ils se sont imposés 4-3 sur l'ensemble des deux matches. Les Aviateurs eux affronteront au second tour Ambri, qui a éliminé Rapperswil.

Langnau a obtenu son billet pour les play-off de National League. KEYSTONE

Keystone-SDA, ATS ATS

Vainqueurs 3-1 à domicile mardi lors du match aller, les Emmentalois ont vu leur avance de deux buts être réduite à néant lors du deuxième tiers-temps. Les Aviateurs ont profité de deux imprécisions de Luca Boltshauser pour remettre les compteurs à zéro.

Le remplaçant de Stéphane Charlin - le MVP de la saison régulière est toujours blessé - a d'abord laissé le puck filer entre ses jambes sur l'ouverture du score de Dario Meyer (23e). Il n'a ensuite pas eu la main pas assez ferme sur un tir de Nico Ojamäki (34e, en à 5 contre 4).

Mais les hommes de Thierry Paterlini n'ont pas abdiqué et ont pu compter sur une inspiration géniale de Vili Saarijärvi pour rejoindre les séries. En toute fin de power-play, le Finlandais a inventé un but en emportant la rondelle et en l'envoyant dans la lucarne de Ludovic Waeber (48e).

Cette réussite envoie donc les Tigers en play-off pour la première fois depuis 2019 et un quart de finale perdu 4-3 face à Lausanne. Langnau pourrait d'ailleurs retrouver les Lions vaudois dès le jeudi 13 mars en cas de succès de Kloten lors du deuxième tour du play-in.

Ambri élimine «Rappi»

Les Zurichois seront opposés à Ambri, qui a éliminé Rapperswil à l'issue d'une prolongation. Les Tessinois, vainqueurs 2-1 à l'aller, ont égalisé à 3-3 à la 79e minute grâce à une déviation de Philippe Maillet.

Les Saint-Gallois vont nourrir des regrets, car ils ont globalement dominé les débats lors de ce match retour. Mais ils sont tombés sur de tenaces Léventins qui n'ont jamais lâché, à l'image de Chris DiDomenico. Le Canadien a sauvé une première fois Ambri en réduisant la marque à 3-2 à la 59e minute alors que son gardien avait quitté la glace, pour envoyer les deux équipes en overtime.

Les Lakers avaient pourtant remis les compteurs à zéro en ouvrant la marque dès la 17e minute par Malte Strömwall, avant de virtuellement se qualifier lors du troisième tiers-temps après les réussites de Dominic Lammer (47e) et Nicklas Jensen (55e). Entre-temps, Maillet avait redonné la main aux Biancoblu à la mi-match.

Mais le Québecois est venu crucifier Rappi en toute fin de prolongation en déviant un envoi presque anodin de Jesse Zgraggen. Cruel pour les Saint-Gallois, réjouissant pour les Léventins, encore en course pour retrouver les play-off six ans après.