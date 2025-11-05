Avec la première étape de l'Euro Hockey Tour, l'équipe nationale commence en Finlande une saison unique avec les JO et le Championnat du monde à domicile. Et la concurrence sera rude.

L'année s'annonce chargée pour Patrick Fischer et ses joueurs. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Alors qu'habituellement, les joueurs de National League se battent pour une quinzaine de places en sélection, ce sera nettement plus ardu cette année avec la présence des joueurs de NHL. Si tous sont en santé en février, il n'y aura pas tant de places disponibles. En attaque, Hischier, Fiala, Meier, Niederreiter, Suter et certainement Kurashev, vu son début de saison à San José, «bloquent» deux lignes. Ne restent donc que six fauteuils de titulaires.

Derrière, Roman Josi (pour autant qu'il soit remis de sa blessure), Jonas Siegenthaler et Janis Moser prennent trois places. L'absence de Lian Bichsel, toujours puni par la fédération, offre cinq places aux arrières du championnat. Et au niveau des gardiens, Akira Schmid devrait obtenir l'un des trois postes.

Parmi ceux qui vont se battre pour le Graal d'une participation olympique, il y a Fabian Heldner. Le défenseur haut-valaisan du LHC (29 ans) est fiable et possède de l'expérience avec le Mondial 2021 de Riga, mais il sait que la compétition est plus rude que jamais. «Il faut saisir chaque occasion de se présenter sous son meilleur jour», déclare-t-il avant le premier match de l'Euro Hockey Tour jeudi (17h30) à Tampere contre la Finlande.

Il s'agit notamment de profiter des absences de certains joueurs des Zurich Lions (Kukan, Marti, Malgin, Andrighetto), de Zoug (Hofmann, Genoni) et de Berne (Loeffel), qui sont engagés en Champions League, pour se hisser plus haut sur la liste de Patrick Fischer. Le défenseur davosien Nico Gross est le seul néophyte de cette sélection.

Poursuivre sur la lancée, grandir en tant qu'équipe

Le sélectionneur Patrick Fischer a différents objectifs à Tampere: les résultats doivent être au rendez-vous, mais il veut aussi voir qui, parmi les joueurs moins confirmés, fait ses preuves à ce niveau.

«Après le succès des deux derniers Championnats du monde, nous voulons poursuivre sur notre lancée, souligne Fischer. L'objectif est de continuer à progresser en tant qu'équipe, de travailler de manière cohérente à chaque poste et de nous préparer de manière optimale en vue des JO et du Mondial à domicile l'année prochaine.»

Ces deux grands événements sont donc toujours en quelque sorte dans le viseur, y compris pour Fabian Heldner. L'année dernière, après avoir subi une commotion cérébrale, il n'a pas pu se battre pour une place dans l'équipe et a suivi la course à la médaille d'argent à la télévision. Quels sont ses espoirs cette fois-ci? «Ce sont des choses sur lesquelles je n'ai aucune influence, dit-il. Je me concentre sur mon jeu. Chaque match que je dispute avec l'équipe de Suisse est un bonheur.»

Heldner sait exactement ce que Fischer attend de lui: «La même chose qu'en championnat. Mes points forts sont clairement en défense et en box-play. C'est aussi mon rôle en sélection.»

Rochette, le grand absent

Coéquipier de Heldner à Lausanne, Théo Rochette aurait dû se rendre en Finlande. L'attaquant de 23 ans a connu un début de saison fulgurant avec 13 buts en 22 matches (24 en 41 si l'on compte les play-off), mais il s'est blessé à l'épaule mercredi dernier contre Davos après une mise en échec de Sven Jung.

Rochette aura certainement encore sa chance en décembre à Zurich lors du dernier tournoi avant les Jeux. Pour d'autres, l'enjeu est nettement plus important en Finlande. Certains ne pourront pas réaliser leur rêve de participer aux JO ou à un championnat du monde à domicile.