  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Hockey sur glace L'âpre bataille pour les JO commence maintenant

ATS

5.11.2025 - 16:53

Avec la première étape de l'Euro Hockey Tour, l'équipe nationale commence en Finlande une saison unique avec les JO et le Championnat du monde à domicile. Et la concurrence sera rude.

L'année s'annonce chargée pour Patrick Fischer et ses joueurs.
L'année s'annonce chargée pour Patrick Fischer et ses joueurs.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.11.2025, 16:53

Alors qu'habituellement, les joueurs de National League se battent pour une quinzaine de places en sélection, ce sera nettement plus ardu cette année avec la présence des joueurs de NHL. Si tous sont en santé en février, il n'y aura pas tant de places disponibles. En attaque, Hischier, Fiala, Meier, Niederreiter, Suter et certainement Kurashev, vu son début de saison à San José, «bloquent» deux lignes. Ne restent donc que six fauteuils de titulaires.

Derrière, Roman Josi (pour autant qu'il soit remis de sa blessure), Jonas Siegenthaler et Janis Moser prennent trois places. L'absence de Lian Bichsel, toujours puni par la fédération, offre cinq places aux arrières du championnat. Et au niveau des gardiens, Akira Schmid devrait obtenir l'un des trois postes.

Parmi ceux qui vont se battre pour le Graal d'une participation olympique, il y a Fabian Heldner. Le défenseur haut-valaisan du LHC (29 ans) est fiable et possède de l'expérience avec le Mondial 2021 de Riga, mais il sait que la compétition est plus rude que jamais. «Il faut saisir chaque occasion de se présenter sous son meilleur jour», déclare-t-il avant le premier match de l'Euro Hockey Tour jeudi (17h30) à Tampere contre la Finlande.

Il s'agit notamment de profiter des absences de certains joueurs des Zurich Lions (Kukan, Marti, Malgin, Andrighetto), de Zoug (Hofmann, Genoni) et de Berne (Loeffel), qui sont engagés en Champions League, pour se hisser plus haut sur la liste de Patrick Fischer. Le défenseur davosien Nico Gross est le seul néophyte de cette sélection.

Poursuivre sur la lancée, grandir en tant qu'équipe

Le sélectionneur Patrick Fischer a différents objectifs à Tampere: les résultats doivent être au rendez-vous, mais il veut aussi voir qui, parmi les joueurs moins confirmés, fait ses preuves à ce niveau.

«Après le succès des deux derniers Championnats du monde, nous voulons poursuivre sur notre lancée, souligne Fischer. L'objectif est de continuer à progresser en tant qu'équipe, de travailler de manière cohérente à chaque poste et de nous préparer de manière optimale en vue des JO et du Mondial à domicile l'année prochaine.»

Mondial 2026 de hockey en Suisse. «Nous voulons raviver cette flamme» – Hofstetter se confie

Mondial 2026 de hockey en Suisse«Nous voulons raviver cette flamme» – Hofstetter se confie

Ces deux grands événements sont donc toujours en quelque sorte dans le viseur, y compris pour Fabian Heldner. L'année dernière, après avoir subi une commotion cérébrale, il n'a pas pu se battre pour une place dans l'équipe et a suivi la course à la médaille d'argent à la télévision. Quels sont ses espoirs cette fois-ci? «Ce sont des choses sur lesquelles je n'ai aucune influence, dit-il. Je me concentre sur mon jeu. Chaque match que je dispute avec l'équipe de Suisse est un bonheur.»

Heldner sait exactement ce que Fischer attend de lui: «La même chose qu'en championnat. Mes points forts sont clairement en défense et en box-play. C'est aussi mon rôle en sélection.»

Rochette, le grand absent

Coéquipier de Heldner à Lausanne, Théo Rochette aurait dû se rendre en Finlande. L'attaquant de 23 ans a connu un début de saison fulgurant avec 13 buts en 22 matches (24 en 41 si l'on compte les play-off), mais il s'est blessé à l'épaule mercredi dernier contre Davos après une mise en échec de Sven Jung.

Rochette aura certainement encore sa chance en décembre à Zurich lors du dernier tournoi avant les Jeux. Pour d'autres, l'enjeu est nettement plus important en Finlande. Certains ne pourront pas réaliser leur rêve de participer aux JO ou à un championnat du monde à domicile.

Les plus lus

Son bateau coule, il se réfugie sur une île déserte... mais c'est là que l'enfer commence
«D'autres nouvelles déchirantes nous parviennent de Louisville»
À ne pas rater! La superlune de ce soir s’annonce éblouissante
Ivre, il tripote la présidente du Mexique en pleine rue!
La Cour suprême se penche sur les droits de douane massifs de Trump
Scandales, exil, regrets: Juan Carlos, ancien roi d’Espagne, brise le silence