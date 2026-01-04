Lars Weibel va quitter la fédération pour revenir au sein d'un club de National League. Le Schwytzois de 51 ans deviendra directeur sportif d'Ambri-Piotta après le Mondial à domicile.

Lars Weibel va rejoindre Ambri comme directeur sportif. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Weibel était directeur sportif de Swiss Ice Hockey depuis 2019. Il rejoindra les Léventins en juin 2026, indique le club. Il sera ensuite responsable de la première équipe masculine et féminine, ainsi que du développement de la relève et du scouting.

A Ambri, l'ancien gardien succède à Alessandro Benin, qui avait repris le poste de Paolo Duca, directeur sportif de longue date, à l'automne dernier, après le départ de Duca et du coach Luca Cereda.