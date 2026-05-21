Las Vegas a parfaitement entamé sa finale de Conférence Ouest en NHL. Les Knights se sont imposés 4-2 mercredi face au Colorado Avalanche lors de l'acte I disputé à Denver.

Keystone-SDA ATS

Il s'agit de la première défaite de l'Avalanche à domicile dans ces play-off, après deux séries remportées contre le Minnesota Wild (4-1) et les Los Angeles Kings (4-0). Las Vegas a fait la différence dans le 2e tiers.

Dylan Coghlan a ouvert la marque à la 33e, avant que Pavel Dorofeyev n'inscrive son 10e but dans ces play-off à la 36e en situation de supériorité numérique. Brett Howden a porté l'avance des Knights à 3-0 au début de la dernière période (42e), avant que Colorado ne réduise l'écart à 3-2 sur des réussites de Valeri Nichushkin (36e) puis de Gabriel Landeskog à 5 contre 4 (58e).

A 45 secondes du terme, Nic Dowd a scellé le score du match en marquant dans le but vide. Tout au long de cette partie, le gardien des Knights Carter Hart a écoeuré ses adversaires en réalisant pas moins de 36 arrêts.

Par ailleurs, le vainqueur de la saison régulière a dû se passer de son défenseur star Cale Makar, insuffisamment remis d'une blessure contractée mercredi dernier face au Wild. L'acte II se déroulera une nouvelle fois dans l'antre de l'Avalanche vendredi.