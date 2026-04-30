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National League Une rocade d'entraîneurs entre Zoug et Kloten

ATS

30.4.2026 - 09:37

C'est la valse des entraîneurs en National League. Le Finlandais Lauri Marjämaki quitte Kloten pour Zoug, alors que l'ancien homme fort de l'EVZ Michael Liniger entraînera les Aviateurs, ont annoncé les deux clubs jeudi.

Lauri Marjämaki à Zoug, Michael Liniger à Kloten – Gallery
Lauri Marjämaki à Zoug, Michael Liniger à Kloten – Gallery. Lauri Marjamäki va changer de banc.

Lauri Marjamäki va changer de banc.

Photo: ATS

Lauri Marjämaki à Zoug, Michael Liniger à Kloten – Gallery. Michael Liniger va rebondir à Kloten.

Michael Liniger va rebondir à Kloten.

Photo: ATS

Lauri Marjämaki à Zoug, Michael Liniger à Kloten – Gallery
Lauri Marjämaki à Zoug, Michael Liniger à Kloten – Gallery. Lauri Marjamäki va changer de banc.

Lauri Marjamäki va changer de banc.

Photo: ATS

Lauri Marjämaki à Zoug, Michael Liniger à Kloten – Gallery. Michael Liniger va rebondir à Kloten.

Michael Liniger va rebondir à Kloten.

Photo: ATS

Keystone-SDA

30.04.2026, 09:37

30.04.2026, 11:16

Marjämaki était à la barre de Kloten lors des deux dernières saisons. Il avait réussi à qualifier le club pour les play-off lors de la première année (élimination en quart contre Zurich), mais pas lors du présent exercice (12e de la saison régulière).

Le technicien de 48 ans, ancien sélectionneur de la Finlande, était encore sous contrat pour la saison 2026/27 avec Kloten, mais il rejoint Zoug dès maintenant. Sa nouvelle entente avec le club zurichois porte sur deux saisons.

La tâche du Finlandais sera de ramener Zoug, champion de Suisse en 2021 et 2022, parmi les meilleures équipes du pays. «Au cours des prochaines années, nous dirigerons ensemble l'EVZ dans le cadre d'un processus de reconstruction de l'équipe déjà engagé», a déclaré le CEO du club zougois Patrick Lengwiler dans un communiqué.

Liniger dans l'autre sens

Michael Liniger fait le voyage en sens inverse dans le cadre de cet accord entre les deux clubs, trois mois après avoir été licencié par l'EVZ alors qu'il avait encore un contrat valable jusqu'en 2027. Il est désormais lié à Kloten jusqu'à la fin de la saison 2028, a précisé le club zurichois.

Le technicien suisse de 46 ans avait succédé à Dan Tangnes en février 2025 sur le banc des Taureaux, mais son aventure en tant qu'entraîneur en chef n'avait duré que quelques mois. Après une série de mauvais résultats, il avait été remplacé en janvier par le Canadien Benoît Groulx, lequel n'a pas réussi à qualifier les Taureaux pour les play-off.

Michael Liniger a désormais l'occasion de rebondir à Kloten, club pour lequel il a joué de 2007 à 2016. «Nous accueillons un jeune entraîneur suisse qui entretient des liens étroits avec l'EHC Kloten», s'est félicité le directeur sportif Ricardo Schödler. «Il connaît notre philosophie sportive et nous sommes convaincus qu'il saura la poursuivre avec cohérence et la faire évoluer.»

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