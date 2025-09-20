  1. Clients Privés
National League Lausanne chute, Ajoie gagne enfin : soirée riche en surprises

ATS

20.9.2025 - 22:28

En perdant face à Kloten, Lausanne a été le mauvais élève de la soirée de National League samedi. Tous les autres clubs romands ont gagné.

National League: Lausanne battu, Ajoie gagne enfin - Gallery
National League: Lausanne battu, Ajoie gagne enfin - Gallery. Le LHC de Fabian Heldner (à gauche) a cédé face aux Aviateurs à Lausanne.

Le LHC de Fabian Heldner (à gauche) a cédé face aux Aviateurs à Lausanne.

Photo: KEYSTONE

National League: Lausanne battu, Ajoie gagne enfin - Gallery. Du soulagement pour les Ajoulot, qui ont signé leur première victoire de la saison.

Du soulagement pour les Ajoulot, qui ont signé leur première victoire de la saison.

Photo: KEYSTONE

National League: Lausanne battu, Ajoie gagne enfin - Gallery. Les Dragons ont battu leur bête noire, les Tigers de Langnau.

Les Dragons ont battu leur bête noire, les Tigers de Langnau.

Photo: KEYSTONE

National League: Lausanne battu, Ajoie gagne enfin - Gallery. Les Aigles ont mis le champion au tapis.

Les Aigles ont mis le champion au tapis.

Photo: KEYSTONE

National League: Lausanne battu, Ajoie gagne enfin - Gallery. Bienne s'en est sorti aux tirs au but contre Ambri.

Bienne s'en est sorti aux tirs au but contre Ambri.

Photo: KEYSTONE

Keystone-SDA

20.09.2025, 22:28

20.09.2025, 23:13

Le retour d’Antti Suomela n’a pas souri au LHC, qui est retombé de son nuage face à Kloten (3-5). Après avoir manqué les cinq premières rencontres de la saison pour se remettre d’une blessure, le centre finlandais a retrouvé la glace.

Pour le réintégrer, Geoff Ward a fait le choix fort de ne pas toucher à ses deux premiers trios offensifs, qui ont parfaitement fonctionné lors des derniers matches. Ainsi, Suomela a évolué aux côtés de Fuchs et Jäger, puis avec Oksanen et Riat lorsque Lausanne s’est retrouvé mené. Dominik Kahun en a fait les frais, s’asseyant en tribunes.

National League. Soirée sans frissons : un 4-0 implacable pour Lausanne face à Rapperswil

National LeagueSoirée sans frissons : un 4-0 implacable pour Lausanne face à Rapperswil

Derrière cette armada offensive, c’est toutefois la quatrième ligne qui s’est illustrée dès la 3e, grâce au cinquième but de Benjamin Bougro cette saison (!). Les Aviateurs n’ont pas tardé à répliquer, marquant deux fois en deux minutes, avant que Czarnik ne corrige le tir en power-play (10e).

Mais le bon début de match de Kloten a encore été récompensé par des buts de Smirnovs (19e) et Ramel (26e), coûtant à Hughes sa place devant le filet, remplacé par Pasche. Les choses ne se sont pas arrangées, puisque Schreiber a ensuite marqué le 5-2 (40e).

Damien Riat a tenté de sonner la révolte avec une réalisation au début du troisième tiers (45e), mais Ewan Huet et sa défense ont tenu bon face aux assauts adverses. Le fils du légendaire gardien du LHC, qui a vécu sa première titularisation en National League contre son club formateur, a livré une grande prestation.

Ajoie enfin vainqueur, Fribourg et Genève conquérants

Ajoie tient enfin ses premiers points de la saison, et avec la manière ! Les Jurassiens ont dominé Berne (4-0) pour décrocher leur première victoire, notamment grâce à un très bon Benjamin Conz. Deux buts coup sur coup au début du tiers médian, signés Wick et Robin, ont permis à Ajoie de tuer le match. Pour sa deuxième rencontre après son retour de blessure, Jonathan Hazen a ouvert le score en supériorité numérique (19e) et délivré une assistance sur le 4-0 de Gauthier.

Cela faisait depuis janvier 2024 que Fribourg n’avait plus battu Langnau. La première de Roger Rönnberg face à cette bête noire a donc inversé la tendance, puisque Fribourg s’est facilement imposé (5-2). Pour sa première sous le maillot des Dragons, Patrik Nemeth s’est mis en valeur dès la 3e minute en servant Kevin Nicolet pour le 1-0. Jacob De la Rose a lui aussi inscrit ses premiers points en doublant la mise à la 7e et en marquant le 4-1.

Au terme d’une rencontre serrée, Genève a décroché un quatrième succès. Les Aigles ont dominé Zurich (2-4) et prennent la deuxième place du classement. Eric Schneller a égalisé après l’ouverture du score de Willy Riedi, avant que Jan Rutta ne marque à 5 contre 3 (47e). Vesey et Granlund ont conclu le travail dans la cage vide.

Tirs aux buts victorieux pour Bienne

Par deux fois, Bienne a mené au score, grâce à Rajala puis Dionicio, avant de se faire reprendre par Ambri. Aux tirs aux buts, des réussites d’Andersson et Sylvegaard ont permis aux Biennois de prendre deux points (3-2 tab).

Davos et Rapperswil ont quant à eux confirmé leur bon début de saison. Les Grisons ne savent décidément pas perdre et obtiennent leur sixième succès en battant Lugano (2-0). Les Lakers ont étrillé Zoug (0-6).

