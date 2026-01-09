En voyage à Davos, Lausanne a enchaîné une troisième défaite de rang en National League. Les Vaudois se sont inclinés 5-1 face au leader.

Keystone-SDA ATS

Lausanne avait l'occasion de montrer au leader que les treize points d'avance au coup de sifflet initial n'étaient qu'un nombre et que l'écart entre les deux formations n'était clairement pas aussi important.

Sauf que Davos, bien remis de sa victoire à la Coupe Spengler, a joué...en leader. Lors du premier tiers, les Grisons ont tiré 14 fois au but contre quatre maigres lancers côté vaudois.

Sans Matej Stransky, la troupe de Josh Holden n'a pas eu trop de peine pour ouvrir le score. C'est Brendan Lemieux qui s'est chargé de cette besogne à la 14e. Lausanne s'est montré plus dangereux sur le but de Luca Hollenstein au cours de la période médiane, mais ce sont tout de même les Davosiens qui ont doublé la mise grâce à Zadina, auteur de son 20e but de la saison, à la 38e.

Les Grisons n'ont pas enlevé le pied de l'accélérateur pour les vingt dernières minutes. Ils ont continué d'agresser des Vaudois qui ont semblé dépourvus de solutions. A la 47e, Gredig a nettoyé la lucarne de Pasche. Et à la 52e, Lemieux y est allé de son doublé lors d'une pénalité différée contre les joueurs du LHC.

Léger suspense

Une pénalité de 5 minutes contre Chris Egli a donné un léger suspense en fin de match et permis à Iñaki Baragano de marquer son premier but en National League avec Lausanne (54e). Mais Lemieux a complété son triplé à la 59e.

Le LHC fait du surplace et reste à la 3e place avec 68 points. Les lions doivent faire attention car la 6e place se joue pour l'heure à 61 unités.

A noter encore la victoire d'Ambri à Berne 1-0 tab. Seuls De Luca et Bürgler ont marqué durant les tirs au but.