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Super League Lausanne et Servette veulent confirmer

ATS

15.3.2026 - 04:01

Le LS accueille YB dimanche lors de la 30e journée de Super League. Servette se rend lui à Bâle. Après deux succès en terres zurichoises, la troupe de Peter Zeidler accueille Young Boys à 14h. Six points séparent les Bernois, 6es, des Vaudois, 8es.

Le Servettien Junior Kadile est très en forme.
Le Servettien Junior Kadile est très en forme.
IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA

15.03.2026, 04:01

15.03.2026, 07:58

Mais les Lausannois ne sont pas prophètes en leur pays en Super League. Il faut en effet remonter au 30 novembre pour trouver trace d'un succès du LS à domicile. Les Vaudois avaient alors battu Thoune 2-1.

Servette couche pour sa part sur une victoire 2-1 face à Zurich avec une performance XXL de Junior Kadile, auteur d'un doublé. Gageons que l'attaquant français ne serait pas contre une autre belle sortie, surtout face à un club comme Bâle. Des Bâlois qui ont été fessés 3-0 par St-Gall lors de la dernière journée. 9e, Servette pourrait revenir à hauteur du LS en cas de résultat favorable et d'une défaite vaudoise.

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